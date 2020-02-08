Младшая сестра Ким Кардашьян, самая молодая миллиардерша, Кайли Дженнер, опубликовала в Инстаграм видео, в котором она предстала в соблазнительном образе

Красотка решила вспомнить образ, в котором она предстала на балу Института костюма "Met Gala-2019", пишет Politeka.net. Наряд действительно шикарный, и его невозможно забыть. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

На видео Кайли позирует в фиолетовом обтягивающем полупрозрачном платье с меховыми вставками.

Наряд идеально подошел фигуре знаменитости, выделив все ее "выдающиеся" места. Он блестел от вспышек фотокамер и смотрелся просто великолепно.

К слову, рукава Дженнер были из меха и хорошо подошли к ее образу, она: "Невероятная!"

Звезда надела парик в цвет наряда, а ее красоту подчеркнул неяркий макияж.

"Met19 "я не могу дождаться этого года", - написала Дженнер.

За пять часов пост знаменитости собрал более восьми миллионов просмотров.

Пользователи сети восхитились формами и красотой звезды, а некоторые даже предложили примерить ей интересный образ.

"Вы должны попробовать седые волосы снова! Это был один из моих любимых образов!", - написал подписчиков.

Стоит отметить в этом году мероприятие пройдет четвертого мая.

"Met Gala" - это место для настоящей моды, которая не гонится за прибылью и лишь отражает чистое искусство. Каждый год знаменуется разной тематикой, и благодаря этому можно оценить удивительные перфомансы звезд.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер, показала свое лицо крупным планом.

Девушка сделала прическу с ровными волосами, закрученными на кончиках. Она посмотрела в камеру и стали видны стразики во внутренних уголках глаз.

На звезде надето нечто похожее на куртку. Также заметны серьги, которые сверкнули в ушах.

Напомним, Кайли Дженнер позировала без макияжа и укладки, какой мы ее привыкли обычно видеть. Девушка предстала перед нами в обтягивающем костюме для спорта.

Короткий топ с вырезом под грудью и черные лосины с белыми полосами, небрежно приглаженные волосы – весь ее утренний лук.

Напомним, что Кайли Дженнер затянула большие шарики в тонкую маечку: "Насмотреться нереально".

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер оголила грудь ради фото с дочерью.

Также Politeka писала, Кайли показала, чем искушает мужчин.