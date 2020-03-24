Фітнес-модель Ана Чері блиснула формами в малюсінькому бікіні

Інстадіва на своїй сторінці в Instagram публікує відверті знімки, на яких хвалиться своєю ідеальною фігурою, пише Politeka.net.

Так, на одних з останніх фото зірка позувала на березі. На груди модель одягла прозору сіточку. Щоб приховати принади, Ана поклала до них долоні. Соковиті форми ледь можна приховати за руками Чері.

Дівчина затисла груди, не засвітивши самі інтимні місця, але при цьому показавши округлості.

Крихітні плавки на тонких бретельках Ана натягнула на стегна.

Не можна не помітити пружний прес і тонку талію знаменитості, адже все це викликає тільки захоплення.

Завершували її спокусливий образ сережки і маленький ланцюжок.

Ана закинула хвилясте волосся набік і прикрила очі, при цьому вона посміхалася.

За 15 годин пост зібрав понад 200 тисяч лайків та багато коментарів. Користувачі мережі написали зірці масу компліментів, і модель на це заслуговує, адже її фігура просто фантастична, а вона справжня жінка мрії.

Нагадаємо, Ана Чері була відображена тільки по груди, тому складно сказати, що з одягу на ній надіто.

Рожевий ліф з глибоким декольте ідеально підкреслює форми моделі, а її легкий літній образ доповнюють кокетливий солом'яний капелюшок і безліч прикрас.

Чері картинно зажмурила очі й прочинила пухкі губки, підставляючи обличчя сонцю.

«Випромінюй позитив. Це була дивна тиждень, але ми прорвемося!», - підписала свій знімок красуня.

Раніше ми писали, що Ана Чері, лежачи на шезлонгу без білизни, виставила напоказ ідеальне тіло. У якийсь момент зірка починає грайливо дивитися на камеру, посміхаючись і частково встаючи.

При цьому дівчина позбавила можливості написати повідомлення відкрито, адже кадри були опубліковані в Сторіс.

Нагадаємо також, що Ана Чері показує всім, як підтримувати форму під час карантину. Модель записала відео, на якому показала свої тренування.

Модель у всій красі показала свою видатну п'яту точку в облягаючому спортивному вбранні.

Всього за перші 40 хвилин після публікації відео набрало понад 60 тисяч лайків.

Нагадаємо, Ана Чері посвітила апетитними місцями в крихітному бікіні.

Як повідомляла Politeka, соковита Ана Чері вмостилася на підлозі заради гарячих кадрів: чоловіки мріють опинитися на місці кота.

Також Politeka писала, що спекотна Ана Чері не встежила за крихітним бікіні і засвітила зайве.