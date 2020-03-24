Фитнес-модель Ана Чери блеснула формами в малюсеньком бикини

Инстадива на своей странице в Инстаграм публикует откровенные снимки, на которых хвастается своей идеальной фигурой, пишет Politeka.net.

Так, на одних из последних фото звезда позировала на берегу. На грудь модель надела прозрачную сеточку. Чтобы скрыть прелести, Ана приложила к ним ладони. Сочные формы едва ли можно скрыть за руками Чери.

Девушка зажала грудь, не засветив самые интимные места, но при этом показав округлости.

Крохотные плавки на тонких бретельках Ана натянула на бедра.

Нельзя не заметить упругий пресс и тонкую талию знаменитости, ведь все это вызывает только восхищение.

Завершали ее соблазнительный образ серьги и маленькая цепочка.

Ана закинула волнистые волосы набок и прикрыла глаза, при этом она улыбалась.

За 15 часов пост собрал более 200 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали звезде массу комплиментов, и модель на это заслуживает, ведь ее фигура просто фантастическая, а она настоящая женщина мечты.

Напомним, Ана Чери была запечатлена только по грудь, поэтому сложно сказать, что из одежды на ней надето.

Розовый лиф с глубоким декольте идеально подчеркивает формы модели, а ее легкий летний образ дополняют кокетливая соломенная шляпка и множество украшений.

Чери картинно зажмурила глаза и приоткрыла пухлые губки, подставляя лицо солнцу.

«Излучай позитив. Это была странная неделька, но мы прорвемся!», - подписала свой снимок красотка.

Ранее мы писали, что Ана Чери, лежа на шезлонге без белья, выставила напоказ идеальное тело. В какой-то момент звезда начинает игриво смотреть на камеру, улыбаясь и частично вставая.

При этом девушка лишила возможности написать сообщение открыто, ведь кадры были опубликованы в Сторис.

Напомним также, что Ана Чери показывает всем, как поддерживать форму во время карантина. Модель записала видео, на котором показала свои тренеровки.

Модель во всей красоте показала свою выдающуюся пятую точку в облегающем спортивном наряде.

Всего за первые 40 минут после публикации видео набрало свыше 60 тысяч лайков.

Напомним, Ана Чери посветила аппетитными местами в крохотном бикини.

Как сообщала Politeka, сочная Ана Чери умостилась на полу ради горячих кадров: мужчины мечтают оказаться на месте кота.

Также Politeka писала, что знойная Ана Чери не уследила за крохотным бикини и засветила лишнее.