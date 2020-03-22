Відома британська модель Демі Роуз, яку називають "молодий Кардашьян", показала фото без одягу

На фото Демі позує під час світанку. Роуз була без одягу, але завдяки правильному ракурсі все було приховано в тіні. Можна тільки частково побачити груди прекрасної дівчини. Модель позувала на причалі або, можливо, бунгало на воді. Можна побачити різний декор і частини цієї будівлі. Волосся у Демі були розпущені. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Перед світанком завжди темніше", - написала Роуз.

Фанати за годину встигли поставити майже 100 тисяч лайків і написали багато хвалебних коментарів, в яких відзначали красу і форми дівчини.

Раніше ми повідомляли, що знаменита модель білизни і купальників Демі Роуз, яку називають "британської Кардашьян", зважилася на відверту фотосесію, засвітивши пишних "подружок".

На новому фото красуня постала лише в бікіні синього відтінку, верхню частину купальника дівчина вирішила залишити в шафі. На знімку Роуз катається на гойдалці у відкритому басейні, свою пишну красу вона прикриває рукою. Її волосся покладені в легкі локони і прибрані в бік, а на обличчі легкий макіяж з акцентом на очі.

Шанувальники були зачаровані новим чином своєю спокусливою улюблениці, залишивши для неї безліч компліментів.

Повідомлялося, що модель Демі Роуз, яку називають британської Кім Кардашьян, показала форми в міні-бікіні.

Так, дівчина позує в червоному міні-бікіні на тлі басейну. Переваги зірки прикриває лише невелика тканина на прозорих бретельках. Сам пост супроводжувався лише тегами, однак це не завадило її шанувальникам прийти в стан захвату.

«Божественний вигляд!», «ось це чудо», «мені аж жарко стало», «неймовірні форми», «на це можна дивитися вічно», - пишуть вони.

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