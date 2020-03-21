Британская модель и инстадива Деми Роуз, которую называют юной Ким Кардашьян, заворожила формами в маленьком купальнике
Звезда позировала в бикини на тонких завязачках, распустив волосы, пишет Politeka.net.
Деми стояла к фотографу спиной, посветив упругими ягодицами. Плавки сделались гармошкой от того, что звезда натянула их выше бедер: "Вот это объемы!".
Тонкие бретельки на спине привлекли внимание и придавали образу пикантности.
Девушка сложила руки по бокам, и, стоя прямо, любовалась закатом.
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Ветер уложил волосы немного набок.
Прозрачная голубая вода и красивое небо сделали фото еще роскошней.
"Простые вещи мы принимаем как должное. 💖
Я надеюсь, что у вас все хорошо. Я люблю вас. Оставайтесь в безопасности", - подписала фото звезда.
За восемь часов пост собрал более 300 тысяч лайков и много комментариев.
Деми осыпали множеством комплиментов, восхитившись ее формами и поблагодарили за переживание.
Стоит отметить, что сейчас во вмногих странах введен карантин из-за коронавируса, людям даже не разрешается выходить из дома. Вероятно, это и имела ввиду модель, написав свой пост.
Напомним, Деми Роуз побывала в салоне красоты, и выйдя с красивой прической записала видео.
Девушка села в авто, где трогала себя за волосы. Ее локоны упали на грудь, поэтому Деми приподняла их, засветив аппетитные формы.
Деми позировала в черном топе с глубоким декольте, а также в черной куртке, которая была распахнута.
Легкий макияж с акцентом на пышные ресницы дополнили образ.
Ранее мы писали, что Деми Роуз стояла в черном пеньюаре, который местами просвещается. Роуз стоит к камере спиной, выпятив свою «пятую точку», которая представлена во всей красе.
Из-за тонкой ткани все прелести звезды стали достоянием общественности.
За день фото Роуз набрало более 700 тысяч лайков. Поклонники в восторге от внешности молодой модели.
Напомним также, что Деми Роуз лежала вместе с подругой на шезлонгах, загорая на солнце абсолютно без белья.
«Карантинный партнер…», - коротко говорится в сообщении.
Это спровоцировало настоящий бум среди пользователей сети. Поклонники завалили красавиц комплиментами.
Напомним, молодая копия Кардашьян затянула свои мячи тонким шелком.
Как сообщала Politeka, платье Деми Роуз предательски открыло непристойные места: рассмотреть можно все.
Также Politeka писала, что молодая копия Кардашьян засветила свои булочки в прозрачной сетке.