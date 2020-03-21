Звезда выставила напоказ все, чем наградила ее природа

Британская модель и инстадива Деми Роуз, которую называют юной Ким Кардашьян, заворожила формами в маленьком купальнике

Звезда позировала в бикини на тонких завязачках, распустив волосы, пишет Politeka.net.

Деми стояла к фотографу спиной, посветив упругими ягодицами. Плавки сделались гармошкой от того, что звезда натянула их выше бедер: "Вот это объемы!".

Тонкие бретельки на спине привлекли внимание и придавали образу пикантности.

Девушка сложила руки по бокам, и, стоя прямо, любовалась закатом.

Ветер уложил волосы немного набок.

Прозрачная голубая вода и красивое небо сделали фото еще роскошней.

"Простые вещи мы принимаем как должное. 💖

Я надеюсь, что у вас все хорошо. Я люблю вас. Оставайтесь в безопасности", - подписала фото звезда.

За восемь часов пост собрал более 300 тысяч лайков и много комментариев.

Деми осыпали множеством комплиментов, восхитившись ее формами и поблагодарили за переживание.

Стоит отметить, что сейчас во вмногих странах введен карантин из-за коронавируса, людям даже не разрешается выходить из дома. Вероятно, это и имела ввиду модель, написав свой пост.

Напомним, Деми Роуз побывала в салоне красоты, и выйдя с красивой прической записала видео.

Девушка села в авто, где трогала себя за волосы. Ее локоны упали на грудь, поэтому Деми приподняла их, засветив аппетитные формы.

Деми позировала в черном топе с глубоким декольте, а также в черной куртке, которая была распахнута.

Легкий макияж с акцентом на пышные ресницы дополнили образ.

Ранее мы писали, что Деми Роуз стояла в черном пеньюаре, который местами просвещается. Роуз стоит к камере спиной, выпятив свою «пятую точку», которая представлена во всей красе.

Из-за тонкой ткани все прелести звезды стали достоянием общественности.

За день фото Роуз набрало более 700 тысяч лайков. Поклонники в восторге от внешности молодой модели.

Напомним также, что Деми Роуз лежала вместе с подругой на шезлонгах, загорая на солнце абсолютно без белья.

«Карантинный партнер…», - коротко говорится в сообщении.

Это спровоцировало настоящий бум среди пользователей сети. Поклонники завалили красавиц комплиментами.

Напомним, молодая копия Кардашьян затянула свои мячи тонким шелком.

Как сообщала Politeka, платье Деми Роуз предательски открыло непристойные места: рассмотреть можно все.

Также Politeka писала, что молодая копия Кардашьян засветила свои булочки в прозрачной сетке.