Британская модель и инстадива Деми Роуз, которую называют юной копией Ким Кардашьян, взбудоражила фантазию откровенным снимком

Новое фото она опубликовала на свой странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. На снимке модель стоит в черном пеньюаре, который местами просвещается. Роуз стоит к камере спиной, выпятив свою «пятую точку», которая представлена во всей красе. Из-за тонкой ткани все прелести звезды стали достоянием общественности.

За день фото Роуз набрало более 700 тысяч лайков. Поклонники в восторге от внешности молодой модели.

«Красивая», «Огонь», «Моя любовь», «Слишком жарко», «Ваши фотографии делают приятными такие темные дни!», «Опасная», «Роковая женщина», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Деми Роуз поделилась снимком, на котором она осталась практически без одежды. Девушка оголила верхнюю часть тела, а свою необъятную грудь прикрыла лишь лямками от подтяжек. Большая грудь Деми едва была прикрыта. Складывается впечатление, что резинки могут в любой момент соскользнуть.

Как известно, Деми Роуз регулярно балует фанатов откровенными фотографиями. Она часто снимается в рекламе купальников и нижнего белья. Хоть у Деми и не традиционные модельные параметры, она стала очень популярной в сети Инстаграм. Именно тогда ее заметили модельные агентства и стали предлагать работу. Чтобы развиваться в этом бизнесе Роуз даже переехала из Британии в США.

Недавно девушка поделилась фотографией в удивительно миниатюрном платье. Оно было явно не под стать ошеломительным формам модели. Отсутствие бюстгальтера также сказалось на пикантности фото - неприличного размера грудь едва не вырвалась на свободу.

Отметим, что фото звезды мигом набирают массу комментариев и лайков. Люди восхищаются аппетитными формами 24-летней девушки, заваливая ее комплиментами.

Напомним, что знойная Деми Роуз сверкнула сладкими местами прямо в машине: "Невероятная!".

Как сообщала Politeka, горячая Деми Роуз в невидимом белье показала внушительный бюст: такую красоту не спрятать.

Также Politeka писала, что Деми Роуз сбросила все лишнее и показала свои лакомства: увиденное заставит вас пускать слюни.