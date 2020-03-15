Британская модель Деми Роуз, которую называют новой Ким Кардашьян, порадовала поклонников новой пикантной фотосессией

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, девушка позирует в полупрозрачном наряде сидя на кровати, элегантно демонстрируя роскошное тело. Как можно заметить, образ звезды дополняет красивая цепочка. На заднем фоне красуются леса и горы.

Однако поклонники звезды остались без возможности что-либо сказать – снимок Роуз разместила у себя в Сторис.

Ранее мы писали, что Деми Роуз опубликовала снимок, где она почти обнаженная. Модель предстала в тонких подтяжках, которые немного прикрыли ее большую грудь. Деми убрала волосы назад в хвост, а также надела большие очки. Девушка приоткрыла губы и закрыла глаза, чем только взбудоражила фантазию поклонников. Примечательно, что красотка позировала на улице, где виднелись скалы, усыпанные снегом, а также крыши деревянных домиков.

Также недавно Роуз поделилась снимками в новой модели купальника. Спереди он немного завышен, но оголяет по бокам пышные бедра модели. Сзади трусики от купальника сделаны в виде стрингов. Отметим, что 24-летняя модель покрутилась со всех сторон, показав, чем наградила ее природа. На фото она кажется идеальной, но видно, что снимки сильно отфотошопили.

Деми Роуз стала популярной благодаря своим пышным формам и откровенным снимкам. Сегодня на нее подписано 13,4 миллиона подписчиков. Такой большой охват позволяет Роуз быть востребованной моделью нижнего белья и купальников. Кстати, ради работы Роуз переехала из Британии в США.

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