28-річна модель Емілі Ратаковскі змусило червоніти своїх передплатників знімком в одному халаті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«…і щасливого неділі вам», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що а опублікованому знімку Ратаковскі позує в одному халаті, який елегантно відчинила, тримаючи в руках келих з випивкою. Як можна помітити, знаменитість абсолютно без білизни, а халат мінімально прикриває її розкішні форми.

Незважаючи на те, що знімок був опублікував у Сторіс, її чоловіча частина аудиторії явно висловилася б про ідеальне тіло кумира. Однак можливості зробити це у них не було.

До цього ми писали, що Емілі Ратковскі не тільки популярна модель, але також соціальна активістка і феміністка. Дівчина підтримує акції за права жінок і ділиться своїми поглядами з 23 мільйонами абонентів в Instagram. А тепер і випускає одяг, яка підійде будь-якій жінці.

Кожен її знімок виходить відвертим і захоплюючим, адже красуня не боїться показати свої форми у всій красі. тому не дивно, що кожне її фото отримує безліч захоплених відгуків.

28-річна Ратаковскі теж приєдналася до довгого списку знаменитостей, які змушені підтримувати свою соціальну активність не виходячи з дому, тому показує знімки старих фотосесій.

На новій фотографії красуня-брюнетка позує в яскравому топі червоного відтінку, який оголює її спину, руки і праве плече. Топ нагадує навіть не одяг, а просто смужку з широкої тканини. Великі, виразні очі Емілі підкреслила стрілками і тінями, а губи червоною помадою. Родзинкою образу стало тату з рослинним орнаментом, який привніс в ефектний цибулю знаменитості зухвалу нотку.

Нагадаємо, Ратаковскі підняла сукню і показала, як розважається в спальні.

Як повідомляла Politeka, спокуслива Ратаковскі показала досконале тіло в екстремальному бікіні.

Також Politeka писала, що безсоромна Ратаковскі вийшла на публіку в одному білизна: про такому тілі можна тільки мріяти.