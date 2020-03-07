Супермодель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою світу 2019 року, показала, як проводить час зі своєю красунею-подружкою
Дівчата відпочивали на вечірці, де пили алкогольні напої, пише Politeka.net.
Белла була в білому топі з мережевими вставками вгорі і з глибоким декольте. На шиї у неї блищав ланцюжок, а у вухах - довгі сережки.
Хадід посиіхалася на першому фото, піднісши до губ келих з напоєм. Зірка пила з подругою на брудершафт.
На другому фото, мабуть, красуні закушували. Белла грайливо дивилася в бік, поставивши знайомій ріжки.
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"Божевільні, ми навіть не вийшли з однієї утроби", - підписала фото модель.
За 10 годин пост зібрав майже 500 тисяч лайків та багато коментарів.
"Стільки енергії", "Чудово!", "Чорт, ти що-то з чим-то🔥🔥🔥🔥", "Дві любові мого життя", "мої ангели", "Ви двоє дуже милі", "Мені наснилося, що я і ти тусуємося на яхті. На мить я відчув себе дійсно щасливо", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Белла Хадід позувала в чорних футболці і сорочці, а також в жовтих окулярах. Волосся в неї розпущене. Завершили образ незвичайні сережки.
Зірка була не одна, а в компанії - подруга моделі вибрала більш відвертий наряд з вирізом в районі грудей.
На фото Белла була в грайливому настрої, вона посміхалася, і, загалом, вела себе невимушено.
Раніше повідомлялося, що Белла Хадід покрасувалася у дзеркала в чудовому вбранні, яке складалося з короткої джинсової куртки, спідниці і берета. Останній елемент не дивно, що був присутній на Беллі, так як вона заговорила в своєму пості про ймовірне придбання нерухомості в Парижі.
Так на знімках частково Белла засвітила свої груди, стрункі ніжки і підтягнутий живіт.
Нагадаємо також, що Белла Хадід виставила фото з показу мод від американського бренду Rodarte.
"Абсолютно радикальне шоу - спасибі, що запросили, я пишаюся роботою з вами", - написала модель.
На Беллі було біле плаття до коліна з червоними вставками, а на голові у моделі - оригінальний капелюшок у формі червоно-білої квітки.
Нагадаємо, що Белла Хадід без білизни і сорому показала своїх соковитих "подружок": "Мрія будь-якого чоловіка".
Раніше Politeka повідомляла, що спокуслива Белла Хадід блиснула пікантними місцями в прозорому вбранні: «Чорна пантера».
Також Politeka писала, що Белла Хадід намагалася приховати ідеальне тіло під білим хутром: "Ну, просто фантастика".