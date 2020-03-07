Супермодель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою світу 2019 року, показала, як проводить час зі своєю красунею-подружкою 

Дівчата відпочивали на вечірці, де пили алкогольні напої, пише Politeka.net.

Белла була в білому топі з мережевими вставками вгорі і з глибоким декольте. На шиї у неї блищав ланцюжок, а у вухах - довгі сережки. 

Хадід посиіхалася на першому фото, піднісши до губ келих з напоєм. Зірка пила з подругою на брудершафт.

На другому фото, мабуть, красуні закушували. Белла грайливо дивилася в бік, поставивши знайомій ріжки. 

Популярні новини зараз

Пекуча брюнетка з "Кварталу 95" затягнула ідеальні форми чорною тканиною: "Вау, красуня"

Лорак показала, що витворяє розпухлими губами прямо в машині: "Досить під дівчинку косити"

Кравець з Кварталу 95 засвітила груди у прозорій блузці, ефектний кадр: «цвіте і пахне»

Знавіснілий Жириновський вирішив переписати Гімн України: "Замість ще не вмерла треба..."
Показати ще

"Божевільні, ми навіть не вийшли з однієї утроби", - підписала фото модель. 

За 10 годин пост зібрав майже 500 тисяч лайків та багато коментарів. 

"Стільки енергії", "Чудово!", "Чорт, ти що-то з чим-то🔥🔥🔥🔥", "Дві любові мого життя", "мої ангели", "Ви двоє дуже милі", "Мені наснилося, що я і ти тусуємося на яхті. На мить я відчув себе дійсно щасливо", - написали користувачі мережі. 

Нагадаємо, Белла Хадід позувала в чорних футболці і сорочці, а також в жовтих окулярах. Волосся в неї розпущене. Завершили образ незвичайні сережки. 

Зірка була не одна, а в компанії - подруга моделі вибрала більш відвертий наряд з вирізом в районі грудей. 

На фото Белла була в грайливому настрої, вона посміхалася, і, загалом, вела себе невимушено. 

Раніше повідомлялося, що Белла Хадід покрасувалася у дзеркала в чудовому вбранні, яке складалося з короткої джинсової куртки, спідниці і берета. Останній елемент не дивно, що був присутній на Беллі, так як вона заговорила в своєму пості про ймовірне придбання нерухомості в Парижі.

Так на знімках частково Белла засвітила свої груди, стрункі ніжки і підтягнутий живіт. 

Нагадаємо також, що Белла Хадід виставила фото з показу мод від американського бренду Rodarte. 

"Абсолютно радикальне шоу - спасибі, що запросили, я пишаюся роботою з вами", - написала модель. 

На Беллі було біле плаття до коліна з червоними вставками, а на голові у моделі - оригінальний капелюшок у формі червоно-білої квітки. 

Нагадаємо, що Белла Хадід без білизни і сорому показала своїх соковитих "подружок": "Мрія будь-якого чоловіка".

Раніше Politeka повідомляла, що спокуслива Белла Хадід блиснула пікантними місцями в прозорому вбранні: «Чорна пантера».

Також Politeka писала, що Белла Хадід намагалася приховати ідеальне тіло під білим хутром: "Ну, просто фантастика".