Топ-модель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной 2019 года, показала завораживающий снимок на своей странице в сети

Как сообщает Politeka.net, Белла Хадид — знаменитая модель, которая является одной из самых востребованных в своей професии. Она молода и красива, любит появляться в откровенных нарядах и шокировать публику.

Девушку причисляют к золотой молодежи, но она не обращает на это внимания, а твердо идет к намеченной цели, которую определила еще в раннем возрасте.

Знойная красотка Белла Хадид, которая известна своим откровенным стилем и склонностью к дерзким образам, покорила публику новым стильным луком и своим совершенным телом. Девушка показала кадр на котором позирует в топе пудрового цвета, который лишь подчеркивает "сокровища" ее фигуры. Создается впечатление, что они буквально выпадут из наряда знаменитости.

Дополнили повседневный лук легкий практически незаметный макияж и "зализанный" низкий хвостик.

Белла Хадид забрала у своих поклонников возможность прокомментировать соответствующий кадр, ведь его она показала в своем личном Instagram-Stories.

Также ранее сообщалось, что топ-модель Белла Хадид разделась и показала свои прелести вблизи.

Известная модель не перестает удивлять публику и "подкармливает" ее всяческими откровенными кадрами. В этот раз стройная красавица решила показать свой перекус, сидя на полу в ботинках и штанах, но без бра.

Бежевые широкие брюки, темные кросовки, кепи в цвет обуви, и рука с бутербродом, прикрывающая голую грудь - кадр Беллы получился интригующим и эффектным.

Напомним, что Белла Хадид без белья и стыда показала своих сочных "подружек": "Мечта любого мужчины".

Ранее Politeka сообщала, что соблазнительная Белла Хадид сверкнула пикантными местами в прозрачном наряде: «Черная пантера».

Также Politeka писала, что Белла Хадид пыталась скрыть идеальное тело под белым мехом: "Ну, просто фантастика".