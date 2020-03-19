Известная украинская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала новое фото с отдыха в Инстаграм

На фото Омович позирует в белой майке, которую завязала на животе, а также в нижнем белье. Алена была в этот раз с распущенными волосами, но мокрыми, как и одежда. На фоне можно увидеть песок, море и небо. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мрачная погода на фото отражение моего мрачного настроения", - написала Омович под фото.

Фанаты успели поставить более 15 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Тоже сижу дома и выть хочется", "Мрачные сиськи)", "почему на всех фото рот открыт?", "Асимметрия! Надеюсь,Вы это понимаете?".

Ранее мы сообщали, что инста-модель Алена Омович, которую часто сравнивают из-за пышных форм с Ким Кардашьян, показала себя во всей красе.

Украинка, которая приобрела некую популярность по причине частых откровенных своих публикаций в популярной соцсети Instagram, позировала у кровати и зеркала. Примечательно, что инстадива постит сейчас в большинстве своем архивные кадры, так как сидит дома пока в стране введен режим карантина. Но уж если и податься на улицу, считает, вероятно, Алена, то в стильном платке на лице вместо типичной медицинской маски.

Сообщалось, что модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, очередной раз привлекла внимание своей точеной фигурой.

На снимке красотка стоит вполоборота, открыв пухлые губы и томно смотря в камеру.

Звезда продемонстрировала сочную пятую точку, а топ выделил ее пышную грудь. Также можно увидеть тонкую талию и стройные, накаченные ножки.

Волосы Алена собрала в высокий пучок, а образ дополнил макияж с акцентом на глаза. Девушка выглядит просто невероятно.

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