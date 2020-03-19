Украинская модель Алена Омович, которую называют отечественной Ким Кардашьян, порадовала поклонников новой пикантной выходкой
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, Омович позирует в облегающем белом платье, выставив напоказ «гордость Кардашьян». При этом девушка элегантно заигрывает на камеру.
А на другом снимке Омович позирует в ярком красном платье в горошек, которое минимально прикрывает роскошные формы модели. При этом девушка задрала его, демонстрируя, что сейчас находится без бель.
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Однако поклонники Омович остались безмолвны – снимки девушка выбросила в Сторис.
Ранее мы сообщали, что инста-модель Алена Омович, которую часто сравнивают из-за пышных форм с Ким Кардашьян, показала себя во всей красе.
Украинка, которая приобрела некую популярность по причине частых откровенных своих публикаций в популярной соцсети Instagram, позировала у кровати и зеркала. Примечательно, что инстадива постит сейчас в большинстве своем архивные кадры, так как сидит дома пока в стране введен режим карантина. Но уж если и податься на улицу, считает, вероятно, Алена, то в стильном платке на лице вместо типичной медицинской маски.
Сообщалось, что модель Алена Омович в очередной раз привлекла внимание своей точеной фигурой.
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