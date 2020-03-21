Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, порадовала новым пикантным нарядом на фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, девушка расставила ноги на камеру в броском зеленом наряде, которое оголяло ее роскошные формы. Модель с ярким макияжем показала идеальные и ровные ноги.

Однако, несмотря на пикантный наряд, поклонников Омович решила оставить без возможности что-либо сказать – снимок она разместила у себя в Сторис.

До этого мы писали, что инстаграм-модель Алена Омович показала, как валяется на кровати в домашней одежде.

Юная украинка приобрела большую популярность в сети благодаря своим провокационным публикациям в Инстаграм и даже стала известна, как «украинская Ким Кардашьян». Сейчас Алена, как и все украинцы, сидит дома после того, как в стране был введен карантин из-за коронавируса. В связи с этим модель чаще постит архивные фото или новые домашние кадры.

На этот раз Омович показала, что делает дома, когда устает. Так, на новом коротком видео с разделе Сториз модель валяется на кровати в коротком белом топе, который обтягивает ее впечатляющего размера грудь. Девушка выглядит очень усталой. На видео она закатывает глаза и переворачивается с бока на бок, демонстрируя свой пирсинг в пупке.

Напомним, украинская Кардашьян задрала платье и засветила лишнее: «Вот это изгибы…».

Как сообщала Politeka, бесстыжая украинская Кардашьян в мокрой майке выставила напоказ срамные места.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян без белья и стыда покрасовалась возле кровати.