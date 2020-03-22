Відома модель Емілі Ратаковски показала спокусливий кадр, від якого перехоплює подих

Як повідомляє Polteka, Емілі Ратковськи не тільки популярна модель, але також соціальна активістка і феміністка. Дівчина підтримує акції за права жінок і ділиться своїми поглядами з 23 мільйонами абонентів в Instagram. А тепер і випускає одяг, який підійде будь-якій жінці.

Кожен її знімок виходить відвертим і захоплюючим, адже красуня не боїться показати свої форми у всій красі, тому не дивно, що кожне її фото отримує безліч захоплених відгуків.

28-річна Ратаковськи теж приєдналася до довгого списку знаменитостей, які змушені підтримувати свою соціальну активність не виходячи з дому, тому показує знімки старих фотосесій.

На опублікованій фотографії красуня-брюнетка позує в яскравому топі червоного відтінку, який оголює її спину, руки і праве плече. Топ нагадує навіть не одяг, а просто смужку з широкої тканини. Великі, виразні очі Емілі підкреслила стрілками і тінями, а губи червоною помадою. Родзинкою образу стало тату з рослинним орнаментом, який привніс в ефектний лук знаменитості зухвалу нотку.

Емілі Ратаковськи позбавила шанувальників можливість залишати свої лайки і коментарі, адже знімком вона поділилася на своїй сторінці в мережі Instagram-Stories.

Також раніше повідомлялося, що зоряна модель Емілі Ратаковськи показала, як проводить карантин під час пандемії коронавіруса в світі.

За словами Емілі, вона всі свої дні проводить в ізоляції з сім'єю. Вона їсть і читає тільки в ліжку.

«Випила кави з сім'єю, з'їла бутерброд з тунцем, зробила мій макіяж, почитала. Та майже все в ліжку», – вона підписала.