Відома модель Емілі Ратаковски показала спокусливий кадр, від якого перехоплює подих
Як повідомляє Polteka, Емілі Ратковськи не тільки популярна модель, але також соціальна активістка і феміністка. Дівчина підтримує акції за права жінок і ділиться своїми поглядами з 23 мільйонами абонентів в Instagram. А тепер і випускає одяг, який підійде будь-якій жінці.
Кожен її знімок виходить відвертим і захоплюючим, адже красуня не боїться показати свої форми у всій красі, тому не дивно, що кожне її фото отримує безліч захоплених відгуків.
28-річна Ратаковськи теж приєдналася до довгого списку знаменитостей, які змушені підтримувати свою соціальну активність не виходячи з дому, тому показує знімки старих фотосесій.
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На опублікованій фотографії красуня-брюнетка позує в яскравому топі червоного відтінку, який оголює її спину, руки і праве плече. Топ нагадує навіть не одяг, а просто смужку з широкої тканини. Великі, виразні очі Емілі підкреслила стрілками і тінями, а губи червоною помадою. Родзинкою образу стало тату з рослинним орнаментом, який привніс в ефектний лук знаменитості зухвалу нотку.
Емілі Ратаковськи позбавила шанувальників можливість залишати свої лайки і коментарі, адже знімком вона поділилася на своїй сторінці в мережі Instagram-Stories.
Також раніше повідомлялося, що зоряна модель Емілі Ратаковськи показала, як проводить карантин під час пандемії коронавіруса в світі.
За словами Емілі, вона всі свої дні проводить в ізоляції з сім'єю. Вона їсть і читає тільки в ліжку.
«Випила кави з сім'єю, з'їла бутерброд з тунцем, зробила мій макіяж, почитала. Та майже все в ліжку», – вона підписала.
На опублікованих фото моделі вона позує сидячи в ліжку на білосніжних простирадлах в такому ж білому топі з глибоким декольте без нижньої білизни, для зручності. Поруч з нею лежать книги, які вона читає.
Нагадаємо, Ратаковски підняла сукню і показала, як розважається в спальні.
Також Politeka писала, що безсоромна Ратаковски вийшла на публіку в одній білизні: про таке тіло можна тільки мріяти.