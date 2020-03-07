Відома модель і актриса Емілі Ратаковськи вразила мережу сміливим знімком

Як повідомляє Politeka.net, відверта, пристрасна, сексапільна Емілі Ратаковськи любить ділитися з шанувальниками жаркими фотографіями. Зірка не втрачає жодної нагоди похвалитися стрункою фігурою.

Відома англійська актриса і модель Емілі Ратаковськи часто позує для рекламних кампаній і в провокаційних фотосесіях. Знімки вона показівает у своєму блозі Instagram. Так, вона не тільки доводить наскільки приваблива, але і робить рекламу власного бренду Inamorata.

Днями на своїй сторінці в Instagram вона опублікувала відверті кадри в пікантному вбранні.



Актриса і модель позувала в топі білого кольору з глибоким декольте і спідницею з низькою талією, які вигідно підкреслили її пишні груди, вузьку талію, сталевий прес і стрункі ноги. На додаток модель і бізнесвумен розпустила волосся і зробила чуттєвий макіяж в своїх улюблених бежево-коричневих тонах. Її спокусливий образ доповнили прикраси: тонкі кільця і браслети.

На жаль користувачів мережі позбавили можливості прокоментувати знімок, адже його дівчина вирішила показати на своїй сторінці в Instagram-Stories.

Також раніше повідомлялося, що відома американська модель Емілі Ратаковськи, яка блищала в шоу Victoria’s Secret показала відверті кадри в популярній соцмережі.

На нових фото Емілі красується в мереживній прозорій білизні в обнімку зі своєю колегою-моделлю. Варто відзначити, що фотосет вийшов мега-відвертим - практично всі інтимні частини тіл струнких красунь було видно неозброєним оком.

Чи варто говорити, що публікації Ратаковські зібрали тисячі лайків та коментарів, серед яких найбільш відверті захоплення молодою і знаменитою красунею-американкою.

Нагадаємо, Ратаковски підняла сукню і показала, як розважається в спальні.

Також Politeka писала, що безсоромна Ратаковски вийшла на публіку в одній білизні: про таке тіло можна тільки мріяти.