Популярна модель, а також починаюча актриса Емілі Ратаковськи, порадувала шанувальників гарячим танцем біля камери
Модель не втомлюється публікувати фото відео, на яких демонструє свою фігуру, пише Politeka.net.
Цього разу зірка з'явилася в білому обтягуючому топі, який підкреслив її апетитні форми. Принади ледь не вивалювалися з глибокого декольте. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Довжина наряду дозволила помилуватися тонкою талією і сталевим пресом знаменитості.
Фігура зірки нікого не залишить байдужим і змусить позаздрити будь-якого.
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Емілі трохи супстила спортивні штани на стегна, що додало образу більшої пікантності.
Артистка распутила волосся, і дивлячись в камеру, танцювала. Її гарячі рухи розбурхували свідомість шанувальників, від неї не можна відірватися.
У вухах блищали сережки-кільця, які рухалися разом зі своєю господинею.
Ратаковськи підспівувала, рухаючи стегнами і руками, а у кінці нахилилася до камери і приставила два пальці до скронь.
За вісім годин пост зібрав майже чотири мільйони лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі захопилися тілом актриси, а також її артистичністю. Люди називали свого кумира дуже привабливою.
Нагадаємо, Емілі Ратаковськи опублікувала фото зі своїм улюбленим псом Коломбо. Зірка показала його ще цуценям, і для порівняння показала, який він зараз.
Так, на одному з кадрів Емілі знаходиться на білій постелі, а пес скочив до неї на руки наче цуценя. Собака дивився в камеру, позуючи з коханою господинею.
"Я досі не можу повірити, що він виріс з 13 фунтів в 8 тижнів до приблизно 80 фунтів за один швидкий рік. Він затишний! Він робить нас щасливими", - написала Ратаковськи.
Нагадаємо також, що Емілі Ратаковськи позувала поруч з красунею-колегою і вони обидві були при цьому в темній мереживній білизні.
Прокоментувати фото у шанувальників зірки мережі, ТБ і великого екрану не було можливості, але раніше вони відзначилися просто неймовірною кількістю позитивних коментарів на адресу Ем: пишуть, що вона красуня, "дияволиця", розкішна крихта тощо.
Нагадаємо, Ратаковски похвалилася бездоганним тілом в короткій майці.
Як повідомляла Politeka, розпатлана красуня Ратаковски опинилася в ліжку з цим звіром.
Також Politeka писала, що Ратаковски не змогла приховати свої форми в малюсінькому топіку.