Популярна модель, а також починаюча актриса Емілі Ратаковськи, порадувала шанувальників гарячим танцем біля камери

Модель не втомлюється публікувати фото відео, на яких демонструє свою фігуру, пише Politeka.net.

Цього разу зірка з'явилася в білому обтягуючому топі, який підкреслив її апетитні форми. Принади ледь не вивалювалися з глибокого декольте. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Довжина наряду дозволила помилуватися тонкою талією і сталевим пресом знаменитості.

Фігура зірки нікого не залишить байдужим і змусить позаздрити будь-якого.

Емілі трохи супстила спортивні штани на стегна, що додало образу більшої пікантності.

Артистка распутила волосся, і дивлячись в камеру, танцювала. Її гарячі рухи розбурхували свідомість шанувальників, від неї не можна відірватися.

У вухах блищали сережки-кільця, які рухалися разом зі своєю господинею.

Ратаковськи підспівувала, рухаючи стегнами і руками, а у кінці нахилилася до камери і приставила два пальці до скронь.

За вісім годин пост зібрав майже чотири мільйони лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі захопилися тілом актриси, а також її артистичністю. Люди називали свого кумира дуже привабливою.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи опублікувала фото зі своїм улюбленим псом Коломбо. Зірка показала його ще цуценям, і для порівняння показала, який він зараз.

Так, на одному з кадрів Емілі знаходиться на білій постелі, а пес скочив до неї на руки наче цуценя. Собака дивився в камеру, позуючи з коханою господинею.

"Я досі не можу повірити, що він виріс з 13 фунтів в 8 тижнів до приблизно 80 фунтів за один швидкий рік. Він затишний! Він робить нас щасливими", - написала Ратаковськи.

Нагадаємо також, що Емілі Ратаковськи позувала поруч з красунею-колегою і вони обидві були при цьому в темній мереживній білизні.

Прокоментувати фото у шанувальників зірки мережі, ТБ і великого екрану не було можливості, але раніше вони відзначилися просто неймовірною кількістю позитивних коментарів на адресу Ем: пишуть, що вона красуня, "дияволиця", розкішна крихта тощо.

Нагадаємо, Ратаковски похвалилася бездоганним тілом в короткій майці.

Як повідомляла Politeka, розпатлана красуня Ратаковски опинилася в ліжку з цим звіром.

Також Politeka писала, що Ратаковски не змогла приховати свої форми в малюсінькому топіку.