Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски впечатлила сеть смелым снимком

Как сообщает Politeka.net, откровенная, страстная, сексапильная Эмили Ратаковски любит делиться с поклонниками жаркими фотографиями. Звезда не теряет ни одного случая похвастаться стройной фигурой.

Известная английская актриса и модель Эмили Ратаковски часто позирует для рекламных кампаний и в провокационных фотосессиях. Снимки она показівает в своем блоге Instagram. Так, она не только доказывает насколько привлекательная, но и делает рекламу собственному бренду Inamorata.

На днях на своей странице в Instagram она опубликовала откровенные кадры в пикантном наряде.



Актриса и модель позировала в топе белого цвета с глубоким декольте и юбкой с низкой талией, которые выгодно подчеркнули ее пышную грудь, узкую талию, стальной пресс и стройные ноги. В дополнение модель и бизнесвумен распустила волосы и сделала чувственный макияж в своих любимых бежево-коричневых тонах. Ее соблазнительный образ дополнили украшения: колечка и тонкие браслеты.

К сожалению пользователей сети лишили возможности прокомментировать снимок, ведь его девушка решила показать на своей странице в Instagram-Stories.

Также ранее сообщалось, что известная американская модель Эмили Ратаковски, которая блистала в шоу Victoria’s Secret показала откровенные кадры в популярной соцсети.

На новых фото Эмили красуется в кружевном прозрачном белье в обнимку со своей коллегой-моделью. Стоит отметить, что фотосэт получился мега-откровенным - практически все интимные части тел стройных красавиц были видны невооруженным глазом.

Стоит ли говорить, что публикации Ратаковски собрали тысячи лайков и комментариев, среди которых самые откровенные восхищения в адрес молодой и знаменитой красавицы-американки.

Напомним, Ратаковски приподняла платье и показала, как развлекается в спальне.

Как сообщала Politeka, соблазнительная Ратаковски показала совершенное тело в экстремальном бикини.

Также Politeka писала, что бесстыжая Ратаковски вышла на публику в одном белье: о таком теле можно только мечтать.