Топ-модель Эмили Ратаковски взбудоражила поклонников соблазнительным фото с мохнатым другом в постели

Знаменитая американская модель всегда была известна, как обладательница одного из самых идеальных тел в шоу-бизнесе. Несмотря на то, что актриса и модель однажды призналась, что ей очень повезло с метаболизмом, она усердно работает над своим телом и не стесняется демонстировать обнаженные фото в социальной сети.

Как сообщает Politeka, новый кадр модели – не исключение.

Красотка сидит на белоснежных простнях полностью голая, прикрываясь уголком одеяла. На переднем плане сидит мохнатый большой пес породы, похожей на немецкую овчарку. Большое ухо собаки как раз закрыло грудь Ратаковски на фото.

Также модель полностью без макияжа и с еще не расчесанными волосами, ведь фотографировалась она утром, сразу после пробуждения, о чем и написала на фото: «Утро».

Снимок не смогли прокомментировать поклонники Эмили, так как она опубликовала его в сториз.

Напомним, что известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски впечатлила сеть смелым снимком. Эмили Ратаковски любит делиться с поклонниками жаркими фотографиями. Звезда не теряет ни одного случая похвастаться стройной фигурой.

Снимки она показівает в своем блоге Instagram. Так, она не только доказывает насколько привлекательная, но и делает рекламу собственному бренду.

На днях на своей странице в Instagram она опубликовала откровенные кадры в пикантном наряде.

Актриса и модель позировала в топе белого цвета с глубоким декольте и юбкой с низкой талией, которые выгодно подчеркнули ее пышную грудь, узкую талию, стальной пресс и стройные ноги. В дополнение модель и бизнесвумен распустила волосы и сделала чувственный макияж в своих любимых бежево-коричневых тонах. Ее соблазнительный образ дополнили украшения: колечка и тонкие браслеты.

К сожалению пользователей сети лишили возможности прокомментировать снимок, ведь его девушка решила показать на своей странице в Instagram-Stories.

Напомним, Ратаковски приподняла платье и показала, как развлекается в спальне.

Как сообщала Politeka, соблазнительная Ратаковски показала совершенное тело в экстремальном бикини.

Также Politeka писала, что бесстыжая Ратаковски вышла на публику в одном белье: о таком теле можно только мечтать.