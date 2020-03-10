Актриса, как всегда, очень соблазнительна

Популярная модель, а также начинающая актриса Эмили Ратаковски, активно борется за женские права

Звезда опубликовала новый пост в своем Инстаграм, на фото которого позирует с плакатом, касающийся прав женщин, пишет Politeka.net.

Красотка, несмотря на столь серьезную тему, решила выбрать для мероприятия весьма откровенный наряд.

Звезда позировала в белой короткой майке и джинсах на высокой посадке. Кроме своего стального пресса звезда подчеркнула тонкую талию. Джинсы обтянули ее упругую пятую точку.

Тонкая майка была с глубоим декольте и выделила ее пышную грудь.

Звезда подняла волосы вверх. На ней были черные стильные очки. Завершили ее образ аксессуары, в том числе сумка.

"...Мюриэль Рукейзер в 1968 году написала: «Что произойдет, если одна женщина расскажет правду о своей жизни? Мир расколется»... Мы должны продолжать бороться. Истина каждой женщины имеет значение. Будте смелыми, мои подруги", - подписала фото актриса.

Пост за 17 часов собрал более одного миллиона лайков и много комментариев.

"Какая замечательная женщина, Боже мой», «Это отличное использование своего горячего тела!», «Да, я думаю, у тебя была трудная жизнь 😂», «Хватит раздеваться», - написали пользователи сети.

Напомним, Эмили Ратаковски предстала в мини-платье, которое едва скрывало ее интимные места.

Девушка позировала у зеркала, не снимая своего лица, а лишь показывая свою идеальную фигуру.

Верх платья обтянул пышную грудь знаменитости, при этом никакого декольте не было, можно сказать, вверху все было очень скромно, но вот внизу - открывалась невероятная красота на достоинства звезды - ее красивые, длинные и ровные ножки.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски взбудоражила соблазнительным фото с мохнатым другом в постели

Красотка сидела на белоснежных простнях полностью голая, прикрываясь уголком одеяла.

На переднем плане был мохнатый большой пес породы, похожей на немецкую овчарку. Большое ухо собаки как раз закрыло грудь Ратаковски на фото.

Модель предстала без макияжа и с растрепанными волосами, ведь фотографировалась она утром.

Напомним, Ратаковски приподняла платье и показала, как развлекается в спальне.

Как сообщала Politeka, соблазнительная Ратаковски показала совершенное тело в экстремальном бикини.

Также Politeka писала, что бесстыжая Ратаковски вышла на публику в одном белье: о таком теле можно только мечтать.