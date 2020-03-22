34-річна російська співачка Тетяна Котова, яка сяяла в свій час в українській групі "ВІА Гра", здивувала публіку відвертим фото
Як передає Politeka.net, артистка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіжий знімок, на якому постала разом з подругою в досить розкутих образах. На дівчатах піжамки з тонкої тканини рожево-кремових відтінків, при чому "наряд" включає коротенькі шорти, тому красуні без сорому посвітили пружними стрункими ніжками.
Котова і її напарниця по фотосесії залізли на ліжко і розташувалися в нескромних позах, розвалившись на білосніжному простирадлі. Дівчата млосно дивляться кудись у бік, спокушаючи користувачів довше ними любуватися.
Співачка зібрала волосся в хвіст і нанесла мінімум косметики, щоб наблизитися до природної краси.
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"У нас був такий ажіотаж на передзамовлення піжам мого бренду @comfy___home, що я навіть не встигла провести конкурс і розіграти таку серед своїх фоловерів. 🤍🤍🤍 Отже‼️Конкурс‼️У подарунок від мене будь-яка піжама на вибір, за прості умови, - поділилася Котова у соцмережі оголошенням, - ⠀
Ну, хто ще вдома ходить без красивого одягу???"
Прихильниці кинулися виконувати умови конкурсу, щоб виконати свою мрію і стати щасливими володарками піжамки від Котової. Менш ніж за добу фото лайкнули більше 13 000 людей.
"Яке фото класне 😍"
"Привітик🌼🌼😆👍! Якіі милі дві голубки😍😙👌!"
"хочу піжаму, як у вас 😍 просто мрія ❤️"
"Неймовірні!❤️"
"Це мрія мати у своєму гардеробі таку красу, від тебе😍"
Раніше ми повідомляли, Котова вирішила згадати "бурхливу молодість" та опублікувала в "сторіз" кадр, де вона посвітила принадами на обкладинці журналу Playboy в грудні 2011 року.
Тоді зйомки тривали близько 12 годин: зірка позувала в одному з готельних номерів в Москві. Котова з'явилася в спокусливому образі: чорному корсеті і панчохах. На обкладинці вона застигла в сидячій позі, зігнувши коліна.
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