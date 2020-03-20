Российская певица Татьяна Котова показала архивные кадры, где она позировала в белье и откровенной позе

Как передает Politeka.net, артистка поделилась фото в сториз Инстаграм. На опубликованных фото звезда сцены и экс-солистка ВИА Гры сидела на полу, подогнув ноги, при этом были видны пикантные части ее тела. Кроме того, на артистке отменно сидело черное кружевное белье - в комплект входили также чулки с подвязками. Такой откровенный кадр некогда стал обложкой российского Playboy.

На другом своем фото со сториз исполнительница прямо в постели покрасовалась со своим домашним любимцем - светлого окраса песиком. Татьяна корчила смешные рожицы, а ее маленький друг игриво посматривал в камеру и крутил хвостом.

Отметим, что возможности прокомментировать кадры звезды сцены и глянца у ее поклонников в этот раз не было, но ранее фолловеры знаменитости "отвешивали" в адрес Котовой немало комплиментов, среди которых: "божественной красоты женщина", "очаровательна", "невероятная", "бомба" и тому подобные.

Ранее мы сообщали, что Котова просила поклонников оценить то, как она ведет свой микроблог. Судя по хвалебным комментариям, все просто в восторге от красоты девушки, ее простосты и желания стать лучше. На этот раз певица подвела итоги:

"Несколько дней назад я задала вопрос о том, что нравится или нет в моем аккаунте и почему когда-то подписались на меня 😌 Я очень рада, что наши мнения совпадают и почти всем единогласно полюбился тот контент, который уже есть. 🙌🏻 Это невероятная сила и мотивация- вести аккаунт дальше, понимая, что инстаграм - не пустая трата времени... Благодарю всех и прошу не увлекаться бесцельным сёрфингом в интернете, а провести сегодняшний день с любимыми 😘 Всем любви 🌹".

Фото на "французский манер" собрало немало комплиментов и "сердечек" - за несколько часов более 4000.

"Татьяна ты супер😘❤️"

"Очень красивая, живая позитивная, жизнерадостная!Нравится за вами наблюдать! 😘"

"Какая хитренькая Танюшка )"

"Опять вы с косой Татьяна, косы вам очень к лицу🌸"

Ранее мы сообщали, Котова покорила публику милым фото с четверолапым любимцем. Оказывается, Татьяна завела щенка породы "мальтипу". Лохматый песик цвета "капуччино" и его хозяйка растрогали сеть.

"Не могу просто😍 ну что за прелесть? Хочется смотреть и смотреть, на этих милашных малышей❤️"; "Божечки какое чудо 😍😍"; "Не слюнявая?🧐", - писали в комментариях.

Напомним, соблазнительная экс-ВИА Гра сверкнула прелестями в кружевном белье

А еще Politeka писала, что соблазнительная экс-ВИА Гра покрасовалась в шелковых трусиках

Также Politeka сообщала, что горячая блондинка из ВИА Гры поделилась пикантными подробностями из своей жизни