Американська зірка Кім Кардашян показала пікантне фото, яке миттєво позбавляє спокою

Як повідомляє Politeka Кім Кардашьян – зразкова дружина, турботлива мати, бізнесвумен, епатажна світська левиця.

Її ім'я регулярно потрапляє на перші сторінки таблоїдів скандальної хроніки. Одні вважають її іконою стилю, інші дотримуються протилежної думки, але протиріччя не заважають збільшенню числа підписників на її профілі у мікроблозі.

Кожен її знімок викликає хвилю захоплення від користувачів мережі. Новий знімок вийшов не менш яскравим, ніж попередні.

Любителька незвичайних образів і королева червоних доріжок, знову показала шанувальникам свою апетитну фігуру в купальнику, в якому можна розглянути буквально все. Вона позує на розкішній яхті на тлі морського пейзажу, всім своїм виглядом (і жестами) показуючи, що щаслива і задоволена.

На ній спокусливий чорний купальник з розрізами по бокам. Лежить вона, прогнувшись в жаркій позі, демонструючи підписникам свої знамениті форми у всій красі.

Шанувальники знаменитості не зможуть залишити свої лайки і коментарі Кім, адже гарячим знімком пишнотіла красуня поділилася в своєму Instagram-Stories.

Також раніше повідомлялося, що світська левиця, багатодітна мати і одна з найуспішніших у світовому шоу-бізі дам Кім Кардашьян вирішила згадати молодість.

На знімку Кім практично не впізнати: фото неякісне, та й на знімку тоді ще майбутній зірці мережі і ТБ -надцять років, а може і менше - шанувальники припустили, що Кім на фото десь в підлітковому віці була.

Кім дивиться прямо перед собою, фото дуже схоже на ті, що роблять у середній школі або ближче до випускних класів. Шанувальники відзначили, що Кардашьян-Уест якщо і змінилася, то тільки в кращу сторону.

Нагадаємо, що безсоромна Кардашьян в білизні-невидимці виставила напоказ розкішні форми: «Соковито».

А ще Politeka писала, що Кім Кардашьян в латексі помірялася соковитими формами з безсоромною сестричкою: подвійне задоволення.

Також Politeka повідомляла, що спокуслива Кардашьян окутала принади в чорний оксамит, виглядає вражаюче: «Красуня».