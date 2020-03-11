Світова знаменитість Кім Кардаш'ян порадувала шанувальників новими відвертими знімками в одній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Моя улюблена колекція…», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Кардаш'ян позує в тісній білизні, яке елегантно підкреслює її пишні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Лялечка», «ось це самий сік!», «це чудово», «божественний вигляд», «це гаряче», «вау, бомба!», «які розкішні форми – всім би такі!», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що Кім Кардаш'ян постала перед фанатами з пишною зачіскою і великими стрілками на століттях. Дівчина поринула в атмосферу 1970-х років заради зйомки в рекламі. Кім приміряла облягаючий наряд з великим поясом на талії.

Як відомо, у Кім з її чоловіком, репером Каньє Вестом четверо дітей. Двох малюків Кардашьян народила сама, а двох парі виносила сурогатна мати. Як розповідала Кім в інтерв'ю, вона дуже хотіла народити дітей сама, але лікарі їй заборонили. Більш того, перші дві вагітності Кім теж пережила з працею. Так як зірка мріяла про велику родину, вона вдалася до допомоги сурогатної матері.

Поповнення в родині сталося у пари в 2018 і 2019 роках. Пізніше Кім зізналася, що могла б завести ще двох дітей, але не буде, тому що не хоче бути старою мамою. Зірка заявила, що четверо дітей – це теж добре. Як відомо, у її матері Кріс Дженнер шестеро дітей.

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