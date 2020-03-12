Світська левиця, бізнесвуман, зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян постала в стильному образі

Свіжим знімком вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На фото 40-річна зірка одягнена в чорне оксамитове плаття з одним оголеним плечем. Дівчина забрала волосся, що додає її образу особливого шарму. Оксамит вигідно підкреслив пишні стегна Кардашьян. До речі, на фото видно накачані руки зірки. Схоже, світська левиця всерйоз зайнялася спортом, щоб тримати себе у формі.

Пост Кардашьян зібрав 1,4 мільйони лайків. Шанувальники знаменитості в захваті від її нового образу.

«Ідеальна дєтка», «Вау», «Королева», «Ти неймовірно красива», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян поділилася знімком з літака. Смаглява Кім постала в білому костюмі, який ідеально підкреслив її засмагу. Також на Кім були босоніжки з великими бретелями, а завершували образ маленька сумочка і макіяж з акцентом на красиві очі.

Кім Кардашьян стала відома після виходу на телеекрани реаліті-шоу «Сімейство Кардашьян». У дівчини є чотири рідних сестри і брат. Її мати – успішна бізнесвуман, а батько був адвокатом. У самої Кардашьян на даний момент четверо дітей. Двох вона народила сама, а двох їй допомогла народити сурогатна мати. Зараз Кім одружена з репером Каньє Вестом. Правда, до цього шлюбу у неї було багато інших стосунків і навіть два шлюби. До речі, перший чоловік проявляв по відношенню до зірки фізичне та емоційне насильство. На момент заміжжя Кардашьян була ще дуже молодою і маловідомою. Їй було всього 20 років. Кім була вразлива, оскільки тоді ще була ніким, а її чоловік був відомим продюсером.

Нагадаємо, що розкішна Кардашьян без одягу показала, за що її люблять чоловіки: «самий сік».

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