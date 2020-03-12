Кім Кардашьян затягнула свої вражаючі форми в латекс заради стильної фотосесії зі своєю старшою сестрою Кортні

Сестри Кардашьян не перестають радувати своїх шанувальників новими луками у своїх нескінченних фотосесіях. Кожна представниця зоряного сімейства має свої численні бізнес-проекти, але періодично вони працюють і одна з одною, в тому числі і для зйомок.

Як повідомляє Politeka, на цей раз в новій спільній фотосесії знялися дві старші сестри: Кортні та Кім Кардашьян. Вони поділилися фотографіями на своїх сторінках в Instagram. Для зйомок красуні вибрали брючні костюми, які ідеально поєднуються один з одним і повністю складаються з латексу. При цьому Кім вбралася в костюм гірчичного кольору з рукавичками і поясом, а от її сестра вибрала бордовий наряд з високими чобітьми.

Для фотографій обидві сестри обрали стримані і елегантні пози, які ідеально поєднуються з розкішним інтер'єром на тлі.

«Ти як соус «барбекю» для моєї медової гірчиці», - кумедно підписала знімки в своєму Instagram Кім.

«Ти як круасан для мого шоколадного хліба», - відповіла вже на своїй сторінці Кортні.

Чи варто говорити про те, що шанувальники зоряних сестричок прийшли в захват від того, що змогли побачити їх у спільній фотосесії. Обидва пости сестер в Instagram менше ніж за годину набрали сотні тисяч лайків і тисячі коментарів.

Раніше ми писали про те, що Кардашьян поділилася знімком в новому образі. На фото 40-річна зірка одягнена в чорне оксамитове плаття з одним оголеним плечем. Дівчина забрала волосся, що додає її образу особливого шарму. Оксамит вигідно підкреслив пишні стегна Кардашьян. До речі, на фото видно накачані руки зірки. Схоже, світська левиця всерйоз зайнялася спортом, щоб тримати себе у формі.

Пост Кардашьян зібрав 1,4 мільйони лайків. Шанувальники знаменитості в захваті від її нового образу.

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