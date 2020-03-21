Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, порадувала новим пікантним нарядом на фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, дівчина розставила ноги на камеру в кидком зеленому вбранні, що оголювала її розкішні форми. Модель з яскравим макіяжем показала ідеальні та рівні ноги.

Проте, незважаючи на пікантний наряд, шанувальників Омович вирішила залишити без можливості що-небудь сказати – знімок вона розмістила у себе в Сторіс.

До цього ми писали, що instagram-модель Олена Омович показала, як валяється на ліжку в домашньому одязі.

Юна українка здобула велику популярність в мережі завдяки своїм провокаційним публікацій в Instagram і навіть стала відома, як «українська Кім Кардашьян». Зараз Олена, як і всі українці, сидить вдома після того, як в країні був введений карантин через коронавіруса. У зв'язку з цим модель частіше постить архівні фото або нові домашні кадри.

На цей раз Омович показала, що робить вдома, коли втомлюється. Так, на новому короткому відео розділі Сторіз модель валяється на ліжку в короткому білому топі, який обтягує її вражаючого розміру груди. Дівчина виглядає дуже втомленою. На відео вона закочує очі і перевертається з боку на бік, демонструючи свій пірсинг у пупку.

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