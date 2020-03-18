Инста-модель Алена Омович, которую часто сравнивают из-за пышных форм с Ким Кардашьян, показала себя во всей красе

Фигуристая дама покрасовалась в топике, который, похоже, что был мал на нее и в спортивном костюме, передает Politeka.net.

Украинка, которая приобрела некую популярность по причине частых откровенных своих публикаций в популярной соцсети Instagram, позировала у кровати и зеркала. Примечательно, что инстадива постит сейчас в большинстве своем архивные кадры, так как сидит дома пока в стране введен режим карантина. Но уж если и податься на улицу, считает, вероятно, Алена, то в стильном платке на лице вместо типичной медицинской маски.

Самое интересное для подписчиков звезды было то, что под тесным топиком серого цвета не было бра, более того - ее объемная грудь буквально выпирала из-под одежды.

Публика в восторге, пишут, что Алена просто "невероятная" и обладательница "совершенных форм".

Ранее мы писали о том, что Омович подразнила откровенными кадрами топлес, продемонстрировав свой любимый ракурс.

Так, Омович решила поделиться горячим фото с пляжа, на котором она позирует в одних плавка от купальника. «Вверху» же у модели ничего нет, поэтому она вынуждена закрывать впечатляющих размеров грудь руками. От многих похожих фотографий этот снимок отличает оригинальный ракурс: фото сделано снизу, что позволяет по достоинству оценить формы Омович.

«Мой любимый ракурс», - призналась модель в подписи к снимку.

Поклонники Омочив пришли в восторг от этого фото.

«Невероятное фото) Шрамы у вас совершенно не видны», «Мисс всех времён», «Офигеть секси», «Носик так красиво выглядывает», «У меня потекли слюнки», «Ниче так маракасы», «а че бы также да без трусов?», - писали люди.

Напомним, что Алена Омович подразнила спелыми округлостями без белья: «размер впечатляет».

Как сообщала Politeka, Алена Омович едва не разорвала наряд внушительными формами: идеальный вид.

Также Politeka писала, что Алена Омович потрясла своими дыньками в белом платье: «самая горячая невеста».