Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, позувала практично не прикривши свої груди

Фігуриста красуня просто "бомбить" останнім часом своїми відвертими архівами - серед іншого Альона вирішила показати, як позувала в спортивному костюмі і практично в непомітній пов'язці на грудях. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram інстадіви.

Так зірка мережі на представлених нових кадрах вперлася в стіну, пронизливо дивиться в об'єктив камери і при цьому позувала в штанях з низькою талією, кофті і топіку. Найцікавіше, що на парочці фотографій Альона вирішила той самий топік трохи, ймовірно, підвернути і тим самим засвітила свої об'ємні груди.

Шанувальники практично завжди з обожнюванням пишуть про Олену та її контент, мовляв, споглядати щодня таку гарячу красуню - верх мрій багатьох. Є й такі, які заздрять зірці і пишуть на її адресу всіляку гидоту, чимало і просто роззяв, які іноді "поглядають" на пишногруду модель.

Нагадаємо, Олена не завжди мала таку лялькову зовнішність. Колись давно дівчина була простою київською школяркою зі стрункою фігурою.

Як виглядала Омович до численних пластичних операцій?

Про дитинство і юність Омович відомо небагато, як і про її сім'ю. Дівчина народилася в Києві, в популярній раніше мережі «ВКонтакте» вона була підписана як Альона Богданова. Саме «ВКонтакте» були архівні знімки з Альоною ще без силіконових грудей.

Варто відзначити, що у зірки Instagram завжди була дуже тонка талія і струнка фігура. А от обличчя дівчини сильно відрізнялося від того, що ми бачимо сьогодні на знімках.

Нагадаємо, що Альона Омович ніколи не приховувала, що зробила багато пластичних операцій. Втім, навіть з операціями зовнішність дівчини в реальному житті сильно відрізняється від її Інстаграмного образу. Видно, що вона використовує фотошоп, щоб зробити риси обличчя ще тонше. На рідкісних відео, які Омович постить у себе в сторіз видно, що і обличчя, і фігура дівчини не такі точені.

Як розповідала Омович, вона перенесла дві мамопластики, тому що перший раз груди їй зробили погано.

«Були неправильно встановлені імпланти, в слідстві чого вони з'їхали в боки і груди деформувалися», - зізналася модель.

Нагадаємо, що Олена Омович задерла сукню до непристойності і посвітила своєю гордістю: "Яке тіло!"

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