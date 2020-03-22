Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, позировала практически не прикрыв свою грудь

Фигуристая красотка просто "бомбит" последнее время своими откровенными архивами - среди прочего Алена решила показать, как позировала в спортивном костюме и практически в незаметной повязке на груди. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram инстадивы.

Так звезда сети на представленных новых кадрах уперлась в стену, пронзительно смотрит в объектив камеры и при этом позировала в штанах с низкой талией, кофте и топике. Самое примечательное, что на парочке фотографий Алена решила тот самый топик немного, вероятно, подвернуть и тем самым засветила свою объемную грудь.

Поклонники практически всегда с обожанием отзываются об Алене и ее контенте, мол, лицезреть ежедневно такую горячую красотку - верх мечтаний многих. Есть и такие, которые завидуют звезде и пишут в ее адрес гадости, немало и просто зевак, которые иногда "посматривают" на пышногрудую модель.

Напомним, Алена не всегда обладала такой кукольной внешностью. Когда-то давно девушка была простой киевской школьницей со стройной фигурой.

Как выглядела Омович до многочисленных пластических операций?

О детстве и юности Омович известно немного, как и о ее семье. Девушка родилась в Киеве, в популярной ранее сети «ВКонтакте» она была подписана как Алена Богданова. Именно «ВКонтакте» были архивные снимки с Аленой еще без силиконовой груди.

Стоит отметить, что у звезды Инстаграм всегда была очень тонкая талия и стройная фигура. А вот лицо девушки сильно отличалось от того, что мы видим сегодня на снимках.

Напомним, что Алена Омович никогда не скрывала, что сделала много пластических операций. Впрочем, даже с операциями внешность девушки в реально жизни сильно отличается от ее Инстаграмного образа. Видно, что она использует фотошоп, чтобы сделать черты лица еще тоньше. На редких видео, которые Омович постит у себя в сториз видно, что и лицо, и фигура девушки не такие точеные.

Как рассказывала Омович, она перенесла две маммопластики, потому что первый раз грудь ей сделали плохо.

«Были неправильно установлены импланты, в следствии чего они съехали в стороны и грудь деформировалась», - признавалась модель.

Напомним, что Алена Омович задрала платье до неприличия и посветила своей гордостью: "Какое тело!"

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