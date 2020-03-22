Світська левиця, багатодітна мати і одна з найуспішніших у світовому шоу-бізі дам Кім Кардашьян вирішила згадати молодість...

Красуня опублікувала архівний знімок, де вона позує в білій футболці, пише Politeka.net.

На знімку Кім практично не впізнати: фото неякісне, та й на знімку тоді ще майбутній зірці мережі і ТБ -надцять років, а може і менше - шанувальники припустили, що Кім на фото десь в підлітковому віці була.

Кім дивиться прямо перед собою, фото дуже схоже на ті, що роблять у середній школі або ближче до випускних класів. Шанувальники відзначили, що Кардашьян-Уест якщо і змінилася, то тільки в кращу сторону.

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Нагадаємо, Кім Кардашьян знає, що немає кращого промо для лінії стягуючої білизни, ніж власний приклад. Практично кожну нову модель Diamond Kim KKW Fragrance зірка приміряє сама і демонструє підписникам, як вона працює.

Останній приклад – боді білого відтінку, яке підкреслило всі достоїнства 38-річної знаменитості – її пишні груди, тонку талію і спокусливі вигини.

Також дівчина привернула до кампанії і своїх знаменитих сестер: 40-річну Кортні Кардашян і 35-річну Хлою Кардашьян. Вона зняла дівчат у пікантній фотосесії. Особливо "гарячим" вийшов загальний знімок сестер. Дівчатам не звикати до такого роду публікацій, тому вони сміливо позують в боді. Кортні приміряла боді тілесного відтінку, яке доповнила високими чобітьми, а її сестра Хлоя рожеве і туфлі на підборах в тон наряду.

Складається враження, що дівчата "міряються своїми принадами" на камеру, адже користувачі мережі можуть наочно порівняти зовнішній вигляд красунь, які зводять з розуму.

Варто відзначити, що Кардашьян позбавила шанувальників можливості залишити лайки і коментарі під знімками, адже їх вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram-Stories.

Нагадаємо, що безсоромна Кардашьян в білизні-невидимці виставила напоказ розкішні форми: «Соковито».

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