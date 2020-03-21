Зірка розповіла про те, що треба робити під час коронавірусу

Російська співачка Анна Семенович похвалилася гарною фігурою в легкому платті

Зірка опублікувала в Інстаграм знімок, на якому позує в літньому образі, пише Politeka.net.

Так, Анна постала в квітчастому вбранні, яке підкреслило її немаленькі форми і тонку талію. Семенович підняла сукню і показала стрункі ніжки, які прикрашає яскравий манікюр.

Завершили образ знаменитості солом'яний капелюшок і довга косичка, покладена на плече.

Макіяж з акцентом на пишні вії доповнив образ.

Анна дивилася в бік і посміхалася.

Варто відзначити, що зірка, по всій видимості, позувала на світлій кухні, а саме, сидячи на столі. Фото доповнили червоні яблучка і квіти в прозорій вазі.

В пості співачка розповіла, що в Москві, незважаючи на коронавірус в Європі, все спокійно. Зірка нагадала, що вірус дуже страшний для літніх людей

"З віком наш імунітет слабшає, і не може боротися з хворобами також ефективно. Тому дуже вас прошу розповісти про це своїм батькам, бабусям, дідусям, сусідам. І подбати про них.❤️", - зазначила Анна.

Зірка попросила людей молодше допомогти старшому поколінню: купити їм всі необхідні продукти і ліки, заплатити за них комуналку, щоб вони не йшли в установи та інше.

"Самим постаратися обмежити особисте спілкування. Міра тимчасова, але важлива. Особисті бесіди поки міняємо на телефонні 📞", - поділилася Ганна.

За годину публікація зібрала майже 4000 лайків та багато коментарів.

"Спасибі, будемо дотримуватися ваших рекомендацій🙏", "Аня, подивіться Лід 2 він вже вийшов в інтернеті😊💖 Сама ще не бачила але друзі в захваті😘🙏", "Все правильно кажите", "З такими грудьми, звичайно, в тебе буде все в порядку.ніякий коронавірус тобі нестрашен", "Красуня 🌺", "Не можу❤️ кохаю❤️ трамвай куплю🙌 Ррррыыыыррррррррр", "Аня влади брешуть і ви не уподібнюйтеся не треба брехати в Росії пандемії немає не смішіть. Давно приховують щоб не було паніки 😎", "Анна ваші слова дуже важливі для кожного! Дякую за ваше відкрите серце!", "Дуже гарно виглядаєш", "Просто вау!", - написали користувачі мережі.

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