Российская певица Анна Семенович похвасталась красивой фигурой в легком платье
Звезда опубликовала в Инстаграм снимок, на котором позирует в летнем образе, пишет Politeka.net.
Так, Анна предстала в цветастом наряде, которій подчеркнул ее немаленькие формы и тонкую талию. Семенович подняла платье и показала стройные ножки, которые украшают яркий маникюр.
Завершили образ знаменитости соломенная шляпка и длинная косичка, уложенная на плечо.
Макияж с акцентом на пышные ресницы дополнил образ.
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Анна смотрела в сторону и улыбалась.
Стоит отметить, что звезда, по всей видимости, позировала на светлой кухне, а именно, сидя на столе. Фото дополнили красные яблочки и цветы в прозрачной вазе.
В посте певица рассказала, что в Москве, несмотря на коронавирус в Европе, все спокойно. Звезда напомнила, что вирус очень страшен для пожилых людей
"С возрастом наш иммунитет становится слабее, и не может бороться с болезнями также эффективно. Поэтому очень вас прошу рассказать об этом своим родителям, бабушкам, дедушкам, соседям. И позаботиться о них.❤️", - отметила Анна.
Звезда попросила людей помоложе помочь старшему поколению: купить им все необходимые продукты и лекарства, заплатить за них коммуналку, чтобы они не шли в учреждения и другое.
"Самим постараться ограничить личное общение. Мера временная, но важная. Личные беседы пока меняем на телефонные 📞", - поделилась Анна.
За час публикация собрала почти 4000 лайков и много комментариев.
"Спасибо, будем соблюдать ваши рекомендации🙏", "Аня, посмотрите Лёд 2 он уже вышел в интернете😊💖 Сама ещё не видела но друзья в восторге😘🙏", "Все правильно говорите", "С такими грудями конечно у тебя будет всё в порядке.никакой коронавирус тебе нестрашен", "Красотка 🌺", "Не могу❤️ люблю❤️ трамвай куплю🙌 Ррррыыыыррррррррр", "Аня власти врут и вы не уподобляйтесь не надо врать в России пандемии нет не смешите. Давно скрывают чтоб не было паники 😎", "Анна ваши слова очень важны для каждого! Благодарю за ваше открытое сердце!", "Очень красиво выглядишь", "Просто вау!", - написали пользователи сети.
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