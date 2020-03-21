Звезда рассказала о том, что надо делать во время коронавируса

Российская певица Анна Семенович похвасталась красивой фигурой в легком платье

Звезда опубликовала в Инстаграм снимок, на котором позирует в летнем образе, пишет Politeka.net.

Так, Анна предстала в цветастом наряде, которій подчеркнул ее немаленькие формы и тонкую талию. Семенович подняла платье и показала стройные ножки, которые украшают яркий маникюр.

Завершили образ знаменитости соломенная шляпка и длинная косичка, уложенная на плечо.

Макияж с акцентом на пышные ресницы дополнил образ.

Анна смотрела в сторону и улыбалась.

Стоит отметить, что звезда, по всей видимости, позировала на светлой кухне, а именно, сидя на столе. Фото дополнили красные яблочки и цветы в прозрачной вазе.

В посте певица рассказала, что в Москве, несмотря на коронавирус в Европе, все спокойно. Звезда напомнила, что вирус очень страшен для пожилых людей

"С возрастом наш иммунитет становится слабее, и не может бороться с болезнями также эффективно. Поэтому очень вас прошу рассказать об этом своим родителям, бабушкам, дедушкам, соседям. И позаботиться о них.❤️", - отметила Анна.

Звезда попросила людей помоложе помочь старшему поколению: купить им все необходимые продукты и лекарства, заплатить за них коммуналку, чтобы они не шли в учреждения и другое.

"Самим постараться ограничить личное общение. Мера временная, но важная. Личные беседы пока меняем на телефонные 📞", - поделилась Анна.

За час публикация собрала почти 4000 лайков и много комментариев.

"Спасибо, будем соблюдать ваши рекомендации🙏", "Аня, посмотрите Лёд 2 он уже вышел в интернете😊💖 Сама ещё не видела но друзья в восторге😘🙏", "Все правильно говорите", "С такими грудями конечно у тебя будет всё в порядке.никакой коронавирус тебе нестрашен", "Красотка 🌺", "Не могу❤️ люблю❤️ трамвай куплю🙌 Ррррыыыыррррррррр", "Аня власти врут и вы не уподобляйтесь не надо врать в России пандемии нет не смешите. Давно скрывают чтоб не было паники 😎", "Анна ваши слова очень важны для каждого! Благодарю за ваше открытое сердце!", "Очень красиво выглядишь", "Просто вау!", - написали пользователи сети.

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