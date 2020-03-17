Российская певица Анна Семенович успокоила людей на время карантина из-за коронавируса

Звезда опубликовала пост, на фотографии которого предстала у окна, пишет Politeka.net.

Артистка позировала в серых брюках, подчеркнувших ее пятую точку. Она повернулась к окну и выставила ее в него.

Также на Анне - серый вязанный топ, который выделил ее пышную грудь.

Завершили образ певицы различные украшения. Звезда распустила волосы и сделала легкий макияж с акцентом на глаза.

Примечательно, что звезда позировала босиком, посветив ярким педикюром.

В посте Анна пожелала всем здоровья, а также в такое время на карантине почитать книгу или начать учить английский язык.

"Все наладится, мы все вместе будем поддерживать друг друга ❤️ Какие интересные киношки посмотреть, советуйте 👇🏼", - написала артистка своим подписчикам.

За полчаса пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.

"Мы по вечерам рисуем с детьми. У нас классный флешмоб придумали, все рисуют радугу, это очень сближает итальянцев 🤗🌈🌈🌈🌈🌈", "А ты похудей наконец-то", "Можно в шкафу перебрать и выбросить ненужные вещи☺", "Красотуля😍", "Не зря же говорится, что всё приходит не просто так. Может действительно людям нужно просто отдохнуть от дел. Фото красивые ваши!!🌹🌷", "Аня,Вы такая настоящая, естественная!!! Вы супер женщина!!! Берегите себя. Мы Вас любим....😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘", "че паниковать то?!не понимаю", "Питерская Львица", "Анюта ты красотка👍❤️", "Аня, супер!! Классная...💐💐💐", "Такая стройняшка", "Прекрасная Анна Семенович))👍", "Правильно Аня", - написали пользователи сети.

Напомним, Анна Семенович посетила один из ресторанов в Санкт-Петербурге.

Так, Аня вышла в свет в полупрозрачном черном платье в белый горошек, при этом нанесла броский макияж и распустила белые локоны.

Красотка показала на камеру щедро накрытый стол с огромными креветками и аппетитными мидиями.

Никого не стесняясь, Семенович облизывала губы в предвкушении поедания яств, а также облизывала палец уже после.

Напомним, Семенович не удержалась и выдала главный секрет своей красоты

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