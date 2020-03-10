40-летняя российская певица Анна Семенович смутила поклонников слишком откровенным кадром
Как передает Politeka.net, артистка поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в весьма соблазнительном образе. На певице красное платье с оригинальным верхом, спадающим волнами на зону декольте, которая способна свести с ума любого. Семенович сфотографировалсь крупным планом, засветив шикарный бюст. Ради жаркого снимка Аня собрала волосы вверх и нанесла броский макияж, сделав акцент на красных губах. Артистка якобы смущенно опустила взгляд, однако, в то же время намекая поклонникам взглянуть на ее "безбрежные океаны", обтянутые плотной тканью платья.
"Когда жизнь поворачивается к тебе задним местом - покажи ей свои зубы в широкой улыбке и она не устоит 😅 #мысливслух #этожизнь #улыбкарадуги", - подписала фото Семенович.
За считанные минуты фанаты почти 3000 раз оценили по достоинству жаркий снимок, поставив "сердечки". Пользователи не смогли удержаться от комплиментов.
"видение красоты❤️❤️❤️🌹🌹🌹"
"Аня, нельзя же так с детями!! 👏"
"Уух, ну вообще, такая вся такая растакая😍"
"Анют,покажи ей лучше свое декольте❤️"
"Все уже оголяются"
Ранее мы сообщали, Семенович взбудоражила пикантным нарядом, открывшим изумительный вид на ее главное достоинство. Красотка поздравила прекрасную половину человечества с 8 Марта.
"Девочки, с праздником мои красавицы. Каждая из нас -Богиня, любите себя, цените себя и будьте счастливы. Хвалите себя, балуйте себя , говорите себе, как вы бесценны ! Показывайте мужчинам пример, как им нужно себя с нами вести. Любви нам девочки и отличного настроения , я вас люблю", - написала Анна.
Также мы рассказывали, как певица покорила фото, сделанным в автомобиле. Красотка посветила упругими прелестями в топе черного цвета и светло-сером пиджаке. Аня постучала пальцами по бюсту, акцентируя внимание именно на этой части тела.
Напомним, Семенович не удержалась и выдала главный секрет своей красоты
А еще Politeka писала, что полуголая Семенович показала свое главное богатство вблизи
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