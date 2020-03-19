Известная российская певица Анна Семенович показала новый жаркий кадр в Инстаграм

На фото Семенович позирует в халате и без белья. Волосы у Анны были распущены в этот раз. Образ она дополнила ожерельем на шее. На фоне можно увидеть кирпичную стену. А стояла певица возле большого стула, который был ей по грудь. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли написать комментарии или оценить фото. Все из-за того, что Анна поделилась ним в сторис Инстаграма, где такие функции выключены.

Ранее мы сообщали, что 40-летняя российская певица Анна Семенович опубликовала откровенное фото и обратилась к поклонникам по поводу вспышки коронавируса.

Звезда похвасталась завидными формами в своем микроблоге в Инстаграм. Анна предстала в черном длинном платье, усыпанного блестками. Наряд превосходно сел на пышной фигуре звезды, но особенно идеально подчеркнул ее восхитительный бюст. Зона декольте в меру открывает все самое сочное - вот уж точно этот снимок никого не оставит равнодушным.

Распущенные волосы с прямым пробором, а также броский макияж и большие серьги-кисти подчеркнули образ роковой красотки.

Сообщалось, что 40-летняя российская певица Анна Семенович посветила своим главным достоинством.

Красотка поделилась жаркими кадрами в своих "сториз" в Инстаграм. Так, на одном из фото артистка предстала в автомобиле: на ней светло-серый пиджак, под которым темный низ, открывающий восхитительный вид на зону декольте. Горячая искусительница акцентировала внимание на огромных прелестях, постукивая по ним пальцами, при этом дерзко глядя в объектив.

На другом кадре Анна предстала на вечеринке. Девушка в черном платье с оригинальным белым узором и с распущенными волосами поиграла на камеру.

Напомним, Семенович без стеснения выставила пятую точку в окно

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