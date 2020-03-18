"Чтоб я так жила!"

40-летняя российская певица Анна Семенович опубликовала откровенное фото и обратилась к поклонникам по поводу вспышки коронавируса

Как передает Politeka.net, звезда похвасталась завидными формами в своем микроблоге в Инстаграм. Анна предстала в черном длинном платье, усыпанного блестками. Наряд превосходно сел на пышной фигуре звезды, но особенно идеально подчеркнул ее восхитительный бюст. Зона декольте в меру открывает все самое сочное - вот уж точно этот снимок никого не оставит равнодушным.

Распущенные волосы с прямым пробором, а также броский макияж и большие серьги-кисти подчеркнули образ роковой красотки.

Аня томно облокотилась на руку, слегка дотронувшись мизинцем своих губ. Чувственность момента, в котором застыла красотка, просто зашкаливает.

Семенович посвятила пост актуальной ситуации с карантином, спросив у поклонников, на какие темы они хотели бы пообщаться в сети - так как, по всей видимости, с этим вынужденным пребыванием дома, у артистки появилось много свободного времени.

"Любимые , во всем ищем позитив! Многие сейчас находятся на домашке, работают удаленно , я тоже стараюсь выходить из дома только по очень срочным делам. Но зато мы сможем чаще общаться и я смогу отвечать на ваши вопросы ❤️ Какие темы вы хотите затронуть , что вам интересно узнать? Пишите в коментах 👇🏼 ", - спросила Аня в соцсети.

Пользователи кинулись активно обсуждать пост певицы. За полчаса кадр собрал 3000 "лайков".

"Как вы относитесь к этому вирусу? Стоит бояться?" - "надо не бояться, а себя обезопасить"

"Анна вы цветок среди кактусов.💪"

"Вам такого типа платья очень идут - стройнит."

"Настоящая !!!❤️"

"Штоб, Я, так жила 😍"

"Вау!!! Анечка, какой красивый образ! Платье огонь, Аня огонь!👍🏼🌹"

Ранее мы сообщали, Семенович обескуражила манерами в одном из ресторанов Санкт-Петербурга. Аня, полакомившись морепродуктами, принялась засовывать в рот и облизывать палец. Девушка поделилась кадрами в сети, вызвав у фанатов легкое недоумение.

Напомним, Семенович не удержалась и выдала главный секрет своей красоты

Также Politeka сообщала, что мокрая Семенович засняла крупным планом огромные "айсберги"