Зірка виставила напоказ все, чим нагородила її природа

Британська модель і інстадіва Демі Роуз, яку називають юною Кім Кардашьян, заворожила формами в маленькому купальнику

Зірка позувала у бікіні на тонких завязачках, розпустивши волосся, пише Politeka.net.

Демі стояла спиною до фотографа, посвітивши пружними сідницями. Плавки стали гармошкою від того, що зірка натягнула їх вище стегон: "Ось це об'єми!".

Тонкі бретельки на спині привернули увагу та надавали образу пікантності.

Дівчина склала руки з боків, і, стоячи прямо, милувалася заходом сонця.

Вітер уклав волосся трохи набік.

Прозора блакитна вода і красиве небо зробили фото ще розкішнішим.

"Прості речі ми сприймаємо як належне. 💖

Я сподіваюся, що у вас все добре. Я люблю вас. Залишайтесь у безпеці", - підписала фото зірка.

За вісім годин пост зібрав понад 300 тисяч лайків та багато коментарів.

Демі обсипали безліччю компліментів, захопившись її формами та подякували за переживання.

Варто відзначити, що зараз у багатьох країнах введено карантин через коронавірус, людям навіть не дозволяється виходити з дому. Ймовірно, це і мала на увазі модель, написавши свій пост.

Нагадаємо, Демі Роуз побувала в салоні краси, і вийшовши з гарною зачіскою записала відео.

Дівчина сіла в авто, де торкалася за волосся. Її кучері впали на груди, тому Демі підняла їх, засвітивши апетитні форми.

Демі позувала в чорному топі з глибоким декольте, а також у чорній куртці, яка була розкрита.

Легкий макіяж з акцентом на пишні вії доповнили образ.

Раніше ми писали, що Демі Роуз стояла в чорному пеньюарі, який місцями просвічується. Роуз стоїть до камери спиною, випнувши свою «п'яту точку», яка представлена у всій красі.

Через тонку тканину всі принади зірки стали надбанням громадськості.

За день фото Роуз набрав понад 700 тисяч лайків. Шанувальники в захваті від зовнішності молодої моделі.

Нагадаємо також, що Демі Роуз лежала разом з подругою на шезлонгах, засмагаючи на сонці абсолютно без білизни.

«Карантинний партнер…», - коротко говориться в повідомленні.

Це спровокувало справжній бум серед користувачів мережі. Шанувальники завалили красунь компліментами.

Нагадаємо, молода копія Кардашьян затягнула свої м'ячі тонким шовком.

Як повідомляла Politeka, сукня Демі Роуз зрадницьки відкрило непристойні місця: розглянути можна все.

Також Politeka писала, що молода копія Кардашян засвітила свої булочки прозорою сіткою.