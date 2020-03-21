Британська модель і інстадіва Демі Роуз, яку називають юною Кім Кардашьян, заворожила формами в маленькому купальнику
Зірка позувала у бікіні на тонких завязачках, розпустивши волосся, пише Politeka.net.
Демі стояла спиною до фотографа, посвітивши пружними сідницями. Плавки стали гармошкою від того, що зірка натягнула їх вище стегон: "Ось це об'єми!".
Тонкі бретельки на спині привернули увагу та надавали образу пікантності.
Дівчина склала руки з боків, і, стоячи прямо, милувалася заходом сонця.
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Вітер уклав волосся трохи набік.
Прозора блакитна вода і красиве небо зробили фото ще розкішнішим.
"Прості речі ми сприймаємо як належне. 💖
Я сподіваюся, що у вас все добре. Я люблю вас. Залишайтесь у безпеці", - підписала фото зірка.
За вісім годин пост зібрав понад 300 тисяч лайків та багато коментарів.
Демі обсипали безліччю компліментів, захопившись її формами та подякували за переживання.
Варто відзначити, що зараз у багатьох країнах введено карантин через коронавірус, людям навіть не дозволяється виходити з дому. Ймовірно, це і мала на увазі модель, написавши свій пост.
Нагадаємо, Демі Роуз побувала в салоні краси, і вийшовши з гарною зачіскою записала відео.
Дівчина сіла в авто, де торкалася за волосся. Її кучері впали на груди, тому Демі підняла їх, засвітивши апетитні форми.
Демі позувала в чорному топі з глибоким декольте, а також у чорній куртці, яка була розкрита.
Легкий макіяж з акцентом на пишні вії доповнили образ.
Раніше ми писали, що Демі Роуз стояла в чорному пеньюарі, який місцями просвічується. Роуз стоїть до камери спиною, випнувши свою «п'яту точку», яка представлена у всій красі.
Через тонку тканину всі принади зірки стали надбанням громадськості.
За день фото Роуз набрав понад 700 тисяч лайків. Шанувальники в захваті від зовнішності молодої моделі.
Нагадаємо також, що Демі Роуз лежала разом з подругою на шезлонгах, засмагаючи на сонці абсолютно без білизни.
«Карантинний партнер…», - коротко говориться в повідомленні.
Це спровокувало справжній бум серед користувачів мережі. Шанувальники завалили красунь компліментами.
Нагадаємо, молода копія Кардашьян затягнула свої м'ячі тонким шовком.
Як повідомляла Politeka, сукня Демі Роуз зрадницьки відкрило непристойні місця: розглянути можна все.
Також Politeka писала, що молода копія Кардашян засвітила свої булочки прозорою сіткою.