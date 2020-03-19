Відома російська модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала нове фото в Instagram

На фото Анастасія позує у відвертому топіку, який майже не закрив груди. Вона робила фото зверху і ракурс вийшов більш ніж вдалим. Образ доповнила Квітко спідницею або чимось подібним. Волосся модель залишила розпущеним, а в руках тримала маленьку собаку, яку цілувала. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки під снимкоком. Все із-за того, що він був опублікований в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що "російська Кім Кардашьян" Анастасія Квітко практично щодня радує своїх шанувальників відвертими кадрами в мережі.

Так пишногруда блондинка позувала в червоному купальнику а-ля "рятувальники Малібу" і найприкметніше на фото зі сториз инстадивы, як виявилося, були її підкачані або силіконові сідниці. Артистка буквально выпятила практично нічим неприкриту "п'яту точку" на камеру. Ракурс був великим, мабуть, модель мріяла такі ж величезні захоплення її фоловерів у свою адресу. "Положення рятував" лише грайливий смайл на інтимному, як би це дивно не звучало, місці зірки.

Повідомлялося, що модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардашьян, вразила значними формами в міні-бікіні.

«Доброго дня», - коротко йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку модель позує з піднятими руками в міні-бікіні, елегантно вигнувшись і показавши розкішне тіло.

«Неможливо відірватися», «божественні форми», «тепер я бачу, що це ідеальне тіло», «люблю тебе – побільше б таких фоток», - пишуть шанувальники Квітко.

Нагадаємо, російська Кардашьян в тісному топі покрутила апетитними формами перед камерою

Також Politeka повідомляла, що російська Кардашян засвітила зайве в мікроскопічному бікіні

А ще Politeka писала, що російська Кардашьян подратувала чоловіків пружними формами, забувши надіти білизна



