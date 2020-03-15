Модель Анастасия Квитко, которую называют "русской Кардашьян", показала очередное провокационное фото от которого невозможно отвести взгляд

Как сообщает Politeka.net, сейчас Анастасия Квмтко живет в Лос-Анджелесе и получает контракты с известными фотографами. На ее странице очень мало фотографий в закрытой одежде - в основном, в крошечных купальниках и белье, которые она рекламирует.

За блогом Квитко, девушки с нестандартной фигурой, сразу начали следить тысячи подписчиков. Сейчас их количество превышает 10 миллионов. Каждый новый снимок вызывает волну восхищения в сети.

Новое фото не стало исключением. Анастасия Квитко поделилась в Инстаграме кадром, на котором она запечатлена сидящей за столом. К камере модель была повернута спиной, а потому ее упругая "пятая точка" и пышные формы оказались у всех на виду.

Прозрачная кофта, через которую модель засветила белье, узкие джинсы с высокой посадкой сделали образ девушки определенно горячим и эксцентричным. Но Квитко такие провокационные эксперименты в удовольствие, ведь поклонники тут же ринулись обсуждать лук своей любимицы и ее впчатляющие размеры.

В комментариях к фото можно встретить немало теплых слов и комплиментом от поклонников для пышнотелой модели.

Также ранее сообщалось, что модель и инстадива Анастасия Квитко, которую в сети называют русской Кардашьян благодаря ее внушительным формам, в очередной раз забыла о приличии, засветив лишнее.

Красотка поделилась пикантными кадрами в "сториз" в Инстаграм. Так, Анастасия предстала в сером топе и синих лосинах. При чем звезда "забыла" надеть нижнее белье: потрясающий вид открывается на ее необъятные упругие прелести.

Примечательно, что Квитко позировала не сама, а со своим пушистым питомцем. Модель крепко прижала белую собачку к груди: "Ничего себе!" (глядя, на эти жаркие снимки, вероятно, многие хотели бы оказаться на месте ее любимца).