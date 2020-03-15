Модель Анастасия Квитко, которую называют "русской Кардашьян", показала очередное провокационное фото от которого невозможно отвести взгляд
Как сообщает Politeka.net, сейчас Анастасия Квмтко живет в Лос-Анджелесе и получает контракты с известными фотографами. На ее странице очень мало фотографий в закрытой одежде - в основном, в крошечных купальниках и белье, которые она рекламирует.
За блогом Квитко, девушки с нестандартной фигурой, сразу начали следить тысячи подписчиков. Сейчас их количество превышает 10 миллионов. Каждый новый снимок вызывает волну восхищения в сети.
Новое фото не стало исключением. Анастасия Квитко поделилась в Инстаграме кадром, на котором она запечатлена сидящей за столом. К камере модель была повернута спиной, а потому ее упругая "пятая точка" и пышные формы оказались у всех на виду.
Прозрачная кофта, через которую модель засветила белье, узкие джинсы с высокой посадкой сделали образ девушки определенно горячим и эксцентричным. Но Квитко такие провокационные эксперименты в удовольствие, ведь поклонники тут же ринулись обсуждать лук своей любимицы и ее впчатляющие размеры.
В комментариях к фото можно встретить немало теплых слов и комплиментом от поклонников для пышнотелой модели.
Также ранее сообщалось, что модель и инстадива Анастасия Квитко, которую в сети называют русской Кардашьян благодаря ее внушительным формам, в очередной раз забыла о приличии, засветив лишнее.
Примечательно, что Квитко позировала не сама, а со своим пушистым питомцем. Модель крепко прижала белую собачку к груди: "Ничего себе!" (глядя, на эти жаркие снимки, вероятно, многие хотели бы оказаться на месте ее любимца).
Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте: «Сейчас выпадут!»
Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.