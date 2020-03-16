Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, поразила внушительными формами в мини-бикини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу девушки в Instagram.

«Хорошего дня», - коротко говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке модель позирует с приподнятыми руками в мини-бикини, элегантно выгнувшись и показав роскошное тело.

«Невозможно оторваться», «божественные формы», «теперь я вижу, что это идеальное тело», «люблю тебя – побольше б таких фоток», - пишут поклонники Квитко.

До этого мы писали, что Анастасия Квитко, которую называют "русской Кардашьян", показала очередное провокационное фото от которого невозможно отвести взгляд.

Сейчас Анастасия Квитко живет в Лос-Анджелесе и получает контракты с известными фотографами. На ее странице очень мало фотографий в закрытой одежде - в основном, в крошечных купальниках и белье, которые она рекламирует.

За блогом Квитко, девушки с нестандартной фигурой, сразу начали следить тысячи подписчиков. Сейчас их количество превышает 10 миллионов. Каждый новый снимок вызывает волну восхищения в сети.

Новое фото не стало исключением. Анастасия Квитко поделилась в Инстаграме кадром, на котором она запечатлена сидящей за столом. К камере модель была повернута спиной, а потому ее упругая "пятая точка" и пышные формы оказались у всех на виду.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте: «Сейчас выпадут!»

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.