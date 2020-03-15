Анастасия Квитко - более известная, как "русская Кардашьян", решила показать свои соблазнительные формы вблизи и при этом под наряд "забыла" надеть бра

Как сообщает Politeka.net, Анастасия Квитко поделилась новыми жаркими кадрами в своих сториз. На видео видно, как Настя красуется у зеркала в модной кофточке с открытыми плечами и при этом также видно, что звезда сети явно под нее не надела лифчик.

Пышный бюст модели буквально выпирает из-под наряда тусклого оранжевого или красного цвета, свои или же, что не исключено, нарощенные густые волосы Настя распустила, кроме того, она была в обтягивающих штанах и сверкнула подтянутым животом, тонкой талией и подкачаными ягодицами.

Отметим, что возможности прокомментировать кадры у фанов Квитко не было, но они могут отправлять ей личные сообщения в качестве ответа на ее сториз. Ранее в комментариях под публикациями Анастасии ее поклонники отмечали, что у Насти "невероятная фигура" и вообще - она просто "девушка-мечта".

Ранее Анастасия Квитко поделилась в Инстаграме кадром, на котором она запечатлена сидящей за столом. К камере модель была повернута спиной, а потому ее упругая "пятая точка" и пышные формы оказались у всех на виду.

Прозрачная кофта, через которую модель засветила белье, узкие джинсы с высокой посадкой сделали образ девушки определенно горячим и эксцентричным. Но Квитко такие провокационные эксперименты в удовольствие, ведь поклонники тут же ринулись обсуждать лук своей любимицы и ее впчатляющие размеры.

В комментариях к фото можно встретить немало теплых слов и комплиментом от поклонников для пышнотелой модели.

Также ранее сообщалось, что модель и инстадива Анастасия Квитко, которую в сети называют русской Кардашьян благодаря ее внушительным формам, в очередной раз забыла о приличии, засветив лишнее.