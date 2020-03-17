Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, пока мир застыл из-за пандемии коронавируса - удачно рекламирует напитки, без пикантных нюансов, разумеется, не обошлось

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Насти. Так на новых опубликованных фигуристой красавицей кадрах, она пьет из баночки и красуется на балконе. На девушке темные коротенький топ и лосины, одежда практически не скрыла все интимные части тела модели, видна ее объемная грудь, тонкая талия и подкачанные ягодицы.

Помимо прочего, Настя покрутила своей "пятой точкой" на камеру вблизи. Пользователи на такую жаркую рекламу отреагировали позитивно. Еще бы, их любимица продолжает радовать поклонников своими горячими фото и поднимает, таким образом, им настроение.

Сейчас Анастасия Квитко живет в Лос-Анджелесе и ее фигура в виде "песочных часов" невероятно популярна, и многие даже самые сексуальные модели стремятся к таким формам всеми силами.

Анастасия Квитко стала знаменитой благодаря своим чрезвычайно пышным груди и бедрам, что позволило ей быстро пробиться в мир моды и блоггинга. Сейчас Квитко делает успешную карьеру в США.

Девушка снимается для рекламных кампаний и модных брендов, которые платят огромные средства за то, чтобы красотка появилась в одежде их производства или отметила косметическое средство в своем Instagram.

Новый снимок на ее странице не стал исключением из правил. На нем девушка снова появилась в откровенном белье, которое настолько крохотное, что его практически не видно на пышных формах Анастасии Квитко. На снимке девушка позирует, сидя лежа на кровати, выставив свою пятую точку на всеобщее обозрение.

К сожалению подписчики красотки не имеют возможности прокомментировать соответствующий снимок, ведь его девушка засветила на своей странице в Instagram-Stories.

Также ранее сообщалось, что модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, порадовала поклонников новыми откровенными снимками с отдыха.

Так, модель позирует в мини-бикини во время отдыха в Маями, застыв в пикантной позе в одном белье.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте: «Сейчас выпадут!»

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.