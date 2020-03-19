Онука легендарного російського актора Михайла Боярського Катерина показала нове фото в Instagram
На фото Боярська позує в яскравому короткому топі і чорних шортах. Образ Катерина доповнила забавним хвостом, в який зібрала волосся. Внучка актора позувала навпроти великої ліжка і знімала себе в дзеркало на телефон. Вона також додала багато сердечок на знімок. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку зоряної внучки.
Користувачі не змогли оцінити публікацію або написати коментарі. Все через те, що Боярська опублікувала кадр в сторіс Инстаграма, де таких инстурментариев немає.
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Раніше ми повідомляли, що внучка легендарного російського актора Михайла Боярського Катерина показала новий цікавий знімок в Instagram.
На фото Катерина позує в чорному топі і камуфляжних штанях. В руках вона тримає букет з полуниці, яка розкладена гострими кінчиками вгору. Волосся у Боярської були в цей раз розпущені. На тлі крім штор нічого не видно.
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