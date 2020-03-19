Онука легендарного російського актора Михайла Боярського Катерина показала нове фото в Instagram

На фото Боярська позує в яскравому короткому топі і чорних шортах. Образ Катерина доповнила забавним хвостом, в який зібрала волосся. Внучка актора позувала навпроти великої ліжка і знімала себе в дзеркало на телефон. Вона також додала багато сердечок на знімок. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку зоряної внучки.

Користувачі не змогли оцінити публікацію або написати коментарі. Все через те, що Боярська опублікувала кадр в сторіс Инстаграма, де таких инстурментариев немає.

Раніше ми повідомляли, що внучка легендарного російського актора Михайла Боярського Катерина показала новий цікавий знімок в Instagram.

На фото Катерина позує в чорному топі і камуфляжних штанях. В руках вона тримає букет з полуниці, яка розкладена гострими кінчиками вгору. Волосся у Боярської були в цей раз розпущені. На тлі крім штор нічого не видно.

Повідомлялося, що Онука російського актора Михайла Боярського, Катерина, перебувала в теплих краях.

Так, деякий час тому Катерина опублікувала фото, на якому вона позує в легкому міні-сукня з великими зірками.

Образ красуні завершив яскравий манікюр та аксесуари.

Катерина розпустила волосся і, ніби намагалася закинути їх за вухо. Дівчина посміхалася, дивлячись убік. По всій видимості, внучка Боярського позувала на мосту.

Варто відзначити, що вбрання вигідно підкреслив пишний бюст дівчини і тонку талію.

Майже за 20 хвилин пост дівчини зібрав понад 100 лайків і трохи коментарів.

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