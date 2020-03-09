Внучка известного российского актера Михаила Боярского Екатерина похвасталась стройной фигурой

Свежее фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На серии снимков девушка стоит в черной мини юбке и черном топе. Одежда выгодно подчеркивает пышную фигуру 21-летней девушки. Особенно ярко выделяется ее грудь. В руках Екатерина держит красные шары. Кстати, на фотографиях вечер или ночь. Видно, что Боярская фотографировалась в темноте.

«С праздником, девочки! Желаю вам любить и быть любимыми, независимыми, успешными и самодостаточными», - поздравила Катя своих подписчиков.

За 11 часов пост девушки собрал почти 700 лайков. Звездная тетя Кати, Елизавета Боярская тоже оставила лайк под постом племянницы.

«Катя, поздравляю Вас с прошедшим Международным женским днём! Желаю Вам всего самого, самого наилучшего!», «Пусть этот праздник у тебя будет каждый день», «С 8 марта богиня красоты», «Екатерина вы прекрасны, будьте моей женой», «Катюня привет...с 8 марта тебя будь счастлива и здорова», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Екатерина Боярская опубликовала откровенное фото в черном топике. Другой одежды на ней не было видно. Топ оказался настолько узким, что еле вместил пышные прелести девушки. Образ она дополнила цепочкой на шее и распущенными волосами. Кроме этого, Боярская попросила своих поклонников оценить, насколько ее образ горячий.

Как известно, Екатерина Боярская – дочка актера, а ныне депутата Госдумы Сергея Боярского. Катя росла в звездной семье, ведь ее бабушка и дедушка – известные советские актеры, а тетя – популярнейшая российская актриса. Сама Катя пока не стремится заниматься актерским мастерством.

Напомним, что Екатерина Боярская чуть не разорвала пышным бюстом тесный топ: "божественный размер".

А еще Politeka писала, что Екатерина Боярская прямо в спальне показала свою темную сторону: "Эх, какая чертовка!".

Также Politeka сообщала, что Екатерина Боярская покрутила прелестями на камеру: «Вот это огромные…».