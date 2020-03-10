Знаменитость не смогла не показать свою гордость

Внучка легендарного российского актера Михаила Боярского Екатерина показала новый снимок в Инстаграм

На фото Катя позирует напротив зеркала в черной юбке и светлой футболке. В руках она держит букет цветов. Волосы девушка решила оставить распущенными. На фоне можно увидеть застеленную кровать. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оценить публикацию или написать комментарии. Все из-за того, что Боярская опубликовала фото в сторис, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что внучка известного российского актера Михаила Боярского Екатерина похвасталась стройной фигурой.

На серии снимков девушка стоит в черной мини юбке и черном топе. Одежда выгодно подчеркивает пышную фигуру 21-летней девушки. Особенно ярко выделяется ее грудь. В руках Екатерина держит красные шары. Кстати, на фотографиях вечер или ночь. Видно, что Боярская сфотографировалась в темноте.

«С праздником, девочки! Желаю вам любить и быть любимыми, независимыми, успешными и самодостаточными», - поздравила Катя своих подписчиков.

Сообщалось, что внучка легендарного российского актера Михаила Боярского Екатерина показала новый образ в Инстаграм.

На фото Боярская позирует в джинсовке и белом топе, а также штанах. Образ Екатерина дополнила большими серьгами. Волосы в этот раз пышногрудая красавица собрала в хвост. Внучка Боярского в этот раз позировала боком на фото и можно легко оценить ее большие формы. На фоне ничего не видно, так как Екатерина просто стояла на фоне стены.

"Посоветуйте фильм какой-нибудь классный, пожалуйста", - написала Боярская под фото.

Фанаты не смогли оценить снимок или написать комментарии под ним. Все из-за того, что фото было опубликовано в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.

Напомним, пышногрудая внучка Боярского прямо в спальне показала свою темную сторону

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