Відома російська співачка Анна Семенович показала нове спокусливе фото в Instagram

На фото Семенович позує в леопардовій спідниці і чорною напівпрозорої блузці. Ганна стала боком біля драбини і спокусливо піднесла палець до губ. Волосся у співачки в цей раз були розпущені. На тлі можна побачити тільки стіну і підлогу. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Улюблені буду відповідати на ваші запитання , ви багато мені робите компліменти , що я виглядаю на 30 років і мені, звичайно, дуже приємно , спасибі вам велике. Мені правда дуже пощастило з генетикою , мої Батьки гарні люди і вони дуже молодо виглядають, але секрет не тільки в цьому. Мій найбільший плюс - це весела вдача , вміння голосно реготати і радіти", - написала Семенович.

Фанати встигли поставити 4 тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Як у пісні співається "...лише б не було війни", "Правильно, я теж про це сьогодні писала", "А ви яка всяка українка любите комфорт, смачно поїсти і легко сходитеся з представниками інших національностей", "Анна, все правильно! Удачі Вам!".

Раніше ми повідомляли, що відома російська співачка Анна Семенович показала новий кадр в Instagram.

На фото Ганна позує в чорній кофтині, плаття в горошок, а також капелюшку. Вона стоїть біля закритих тюльпанів. На тлі можна побачити стіл, диван, кімнатний квітка, а також вікно з деревом за ним.

"Дівчата, зі святом мої красуні. Кожна з нас -Богиня, любіть себе, цінуйте себе і будьте щасливі. Хваліть себе, балуйте себе , говоріть собі, як ви безцінні ! Показуйте приклад чоловікам, як їм треба себе з нами вести. Кохання нам дівчинки і відмінного настрою , я вас люблю", - написала Анна.

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