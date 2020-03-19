Известная российская певица Анна Семенович показала новое соблазнительное фото в Инстаграм

На фото Семенович позирует в леопардовой юбке и черной полупрозрачной блузке. Анна стала боком возле стремянки и соблазнительно поднесла пальчик к губам. Волосы у певицы в этот раз были распущены. На фоне можно увидеть только стену и пол. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Любимые буду отвечать на ваши вопросы , вы многие мне делаете комплименты , что я выгляжу на 30 лет и мне конечно очень приятно , спасибо вам большое. Мне правда очень повезло с генетикой , мои Родители красивые люди и они очень молодо выглядят, но секрет не только в этом. Мой самый большой плюс - это веселый нрав , умение громко хохотать и радоваться", - написала Семенович.

Фанаты успели поставить 4 тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Как в песне поется "...лишь бы не было войны", "Правильно, я тоже об этом сегодня писала", "А вы какая всякая украинка любите комфорт, вкусно поесть и легко сходитесь с представителями других национальностей", "Анна, всё правильно! Удачи Вам!".

Ранее мы сообщали, что известная российская певица Анна Семенович показала новый кадр в Инстаграм.

На фото Анна позирует в черной кофточке, платье в горошек, а также шляпке. Она стоит возле закрытых тюльпанов. На фоне можно увидеть стол, диван, комнатный цветок, а также окно с деревом за ним.

"Девочки, с праздником мои красавицы. Каждая из нас -Богиня, любите себя, цените себя и будьте счастливы. Хвалите себя, балуйте себя , говорите себе, как вы бесценны ! Показывайте мужчинам пример, как им нужно себя с нами вести. Любви нам девочки и отличного настроения , я вас люблю", - написала Анна.

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