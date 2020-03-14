40-летняя российская певица Анна Семенович всколыхнула публику походом в ресторан морепродуктов
Как передает Politeka.net, артистка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим видео, на котором показала истинное гастрономическое удовольствие, посетив один из ресторанов в Санкт-Петербурге (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Так, Аня вышла в свет в полупрозрачном черном платье в белый горошек, при этом нанесла броский макияж и распустила белые локоны. Красотка показала на камеру щедро накрытый стол с огромными креветками и аппетитными мидиями. Никого не стесняясь, Семенович облизывала губы в предвкушении поедания яств, а также облизывала палец уже после. Как истинный гурман, девушка оценила свежайшие морепродукты и рассказала о своих ощущениях.
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"Вы посмотрите, какие креветочки, мммм, с икоркой, а мидии.... это просто что-то, о боже, я в восторге!", - говорит она в ролике.
"В Питере теперь тоже Бостон @boston_seafoodspb Урааааааааааа🤪 И теперь я тут !!! Вкусно безумно , просто и красиво 😘 Приходите дорогие петербуржцы вам очень понравиться, креветки и мидии просто 🔥", - подписала Аня видео.
Многие поклонники поблагодарили артистку за наводку, но некоторые стали переживать по поводу того, что Аня располнела - и неудивительно, если посмотреть, сколько еды на столе.
"Анечка,ты так много скушаешь?😉😘" - "она ест как Никита Михалков смотрю. Он по 200 раков за раз может съесть"
"Потолстела Нюрочка"
"Запас жрачки на месяц. За сколько минут умяла?"
"Какая вы позитивная девушка;) Приятно смотреть ;)😍"
"Вкусно едите Анна !😃"
Ранее мы сообщали, Семенович взбудоражила фанатов, опубликовав фото, на котором она позировала в красном откровенном платье. От зоны декольте невозможно отвести взгляд: Аня без тени смущения посветила необъятной красотой, при этом, будто бы смущенно опустила глаза вниз.
Напомним, Семенович не удержалась и выдала главный секрет своей красоты
Также Politeka сообщала, что мокрая Семенович засняла крупным планом огромные "айсберги"