Американська зірка, світська левиця Кім Кардашьян любить привернути до себе увагу експериментальними образами та вбранням

Цього разу зірка з'явилася на публіці в латексному костюмі бордового кольору. Фотографіями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На знімках Кім одягнена в латексний комбінезон, зверху якого накинуто піджак з широкими плечима, який зробив акцент на талії зірки. Образ вона доповнила масивними сережками. Судячи з фотографій, Кардашьян в такому вигляді відвідувала якийсь захід.

За п'ять годин пост Кардашьян зібрав понад 766 тисяч лайків. У коментарях до фото знайшлося багато компліментів. Попри те, що костюм закритий, не відкриває ні однієї частини тіла, зірка в ньому виглядає все одно спокусливо.

Відзначимо, що раніше Кім вже публікувала фото в такому костюмі разом з сестрою Кортні. Правда, плечі у попереднього вбрання були не такі великі. Він був гірчичного кольору. А ось Кортні і зовсім наділа один комбінезон.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян записала промо для власної лінії стягуючої білизни. Практично кожну нову модель свого одягу зірка приміряє сама і демонструє шанувальникам. Останній приклад – боді білого кольору, яке підкреслило всі переваги інстадіви. Зазначимо, що до реклами Кардашьян нерідко залучає своїх сестер. Цього разу вона запросила на зйомки Кортні та Хлої Кардашьян.

Нещодавно, до речі, Кардашьян публікувала фото зі своєю молодшою сестрою Кайлі Дженнер у купальниках. Як відомо, всі сестри Кардашьян та Дженнер мега-популярні в США. Просто деякі більш активні в соціальних мережах і мають найбільше підписників.

Нагадаємо, що безсоромна Кардашьян в білизні-невидимці виставила напоказ розкішні форми: «Самий сік».

А ще Politeka писала, що Кім Кардашьян в латексі помірялася соковитими формами з безсоромною сестричкою: подвійне задоволення.

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