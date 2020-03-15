Американська зірка Кім Кардашьян любить привернути до себе увагу тілом, якому позаздрить будь-хто

Як повідомляє Politeka.net Кім Кардашьян знає, що немає кращого промо для лінії стягуючої білизни, ніж власний приклад. Практично кожну нову модель Diamond Kim KKW Fragrance зірка приміряє сама і демонструє підписникам, як вона працює.

Останній приклад – боді білого відтінку, яке підкреслило всі достоїнства 38-річної знаменитості – її пишні груди, тонку талію і спокусливі вигини.

Також дівчина привернула до кампанії і своїх знаменитих сестер: 40-річну Кортні Кардашян і 35-річну Хлою Кардашьян. Вона зняла дівчат у пікантній фотосесії. Особливо "гарячим" вийшов загальний знімок сестер. Дівчатам не звикати до такого роду публікацій, тому вони сміливо позують в боді. Кортні приміряла боді тілесного відтінку, яке доповнила високими чобітьми, а її сестра Хлоя рожеве і туфлі на підборах в тон наряду.

Складається враження, що дівчата "міряються своїми принадами" на камеру, адже користувачі мережі можуть наочно порівняти зовнішній вигляд красунь, які зводять з розуму.

Варто відзначити, що Кардашьян позбавила шанувальників можливості залишити лайки і коментарі під знімками, адже їх вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram-Stories.

Також раніше повідомлялося, що Кім Кардашьян затягнула свої вражаючі форми в латекс заради стильній фотосесії зі своєю старшою сестрою Кортні.

На цей раз в новій спільній фотосесії знялися дві старші сестри: Бейонсе і Кім Кардашьян. Вони поділилися фотографіями на своїх сторінках в Instagram.

Для зйомок красуні вибрали ідеально поєднуються один з одним брючні костюми, повністю складаються з латексу. При цьому Кім вбралася в костюм гірчичного кольору з рукавичками і поясом, а от її сестра вибрала бордовий наряд з високими чобітьми.